Letartóztattak egy pálházai tanárt, aki megerőszakolta a 12 éves tanítványát

Letartóztattak egy tanárt, aki megerőszakolta a 12 éves tanítványát. Az 56 éves matematika-informatika szakos tanár két tanítványával került szexuális kapcsolatba, és pornográf felvételeket is készített a gyerekekről.

A Miskolci Törvényszék egy hónapra rendelte el a férfi letartóztatását. A tanárt azonnal elbocsátották munkahelyéről, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pálháza általános iskolájából.

Becse Zsuzsanna, a Miskolci Törvényszék szóvivője az RTL Híradónak azt mondta, hogy a férfi 2017 és 2019 között férkőzött az egyik ötödikes, majd hatodikos gyerek bizalmába, akit rendszeresen megerőszakolt. Később egy másik, 16 éves tanítványával is szexuális kapcsolatot létesített.