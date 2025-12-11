Rasszista bekiabálások miatt szektorbezárással és pénzbüntetéssel sújtották a DVSC-t

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága szektorbezárással és pénzbüntetéssel sújtotta a labdarúgó NB I.-ben harmadik helyen álló DVSC-t.

A klubot azért büntették meg, mert szurkolói megbotránkoztató és rasszista rigmusokat kiabáltak a november 28-ai, Nyíregyháza elleni bajnoki mérkőzésen. A DVSC-nek a pénzbüntetés kifizetése mellett prevenciós tervet kell benyújtania, következő hazai bajnokiján pedig szektorokat kell bezárnia. A Nyíregyháza elleni meccset egyébként 3-0-ra nyerte meg a csapat.

A DVSC játékosai egy 2024-es meccs után Fotó: DVSC / Facebook

A fegyelmi bizottság az Újpestre és a ZTE-re is pénzbüntetést rótt ki szurkolóik megbotránkoztató viselkedése miatt. (via MTI)