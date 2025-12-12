15 évet kapott Amerikában a Terra és Luna kriptopénzekkel 40 milliárd dolláros kárt okozó koreai

Do Kwon egy podgoricai bírósági épület előtt 2024-ben. Fotó: SAVO PRELEVIC/AFP

Egy New York-i bíróság 15 év börtönbüntetésre ítélte azt a 34 éves koreai Do Kwont, aki két olyan kriptopénzt hozott létre, amelyek 2022-es bedőlése becslések szerint durván 40-45 milliárd dollárral károsította meg a befektetőket.

Kwon volt a szingapúri székhelyű Terraform Labs nevű cég egyik alapítója, amely létrehozta a TerraUSD és Luna nevű kriptovalutákat, melyek legfontosabb beígért tulajdonsága az lett volna, hogy a nagy piaci áringadozások idején is stabil marad az árfolyamuk. A Terra olyan, úgynevezett stablecoin volt, aminek az árfolyama a dollárhoz volt kötve. Mégsem bizonyult stabilnak. Kwan a bíróság előtt bevallotta, hogy félrevezette a befektetőket és bocsánatot kért tőlük.

A Terra árfolyama elvileg mindig visszatért volna az 1 dolláros értékhez. Az algoritmus akkor is közbeavatkozott volna, ha az árfolyam 1 dollár alá gyengül vagy afölé erősödik. Az ilyen stablecoinok értelme elvileg az, hogy az itt tartott pénz élvezi a blokklánc technológia előnyeit - például a könnyű mozgathatóságot -, de az átlagos kriptovaluták óriási árfolyamkockázata nélkül. Amikor a Terra árfolyama 2021-ben az egydolláros limit alá süllyedt, Kwon azt üzente a kisbefektetőinek, hogy egy Terra Protocol nevű algoritmus segítségével stabilizálta az árfolyamot. Valójában azonban egy kereskedőcéget bízott meg azzal titokban, hogy több millió dolláros vásárlásokkal mesterségesen mozgassák vissza a kriptovaluta árfolyamát. Ami azonban utána villámgyorsan összeomlott.

A fenti képen azért látjuk Kwont Montenegróban, mert 2023-ban az ország fővárosa, Podrorica repterén kapták el a hamisított útlevéllel szökni próbáló csalót, hogy rövid ott-tartózkodás után 2024-ben kiadják az Egyesült Államoknak.



