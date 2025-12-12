24 órás általános sztrájkot tartanak Olaszországban pénteken

Az olasz közlekedés, oktatás, egészségügy és a sajtó dolgozói is csatlakoztak a CGIL szakszervezeti szövetség 24 órás általános sztrájkjához, amely egész Olaszországban tart pénteken.

A legnagyobb szakszervezetként ismert, öt milliós tagságú CGIL a Giorgia Meloni-kormány 2026-os költségvetési csomagja ellen hirdette meg az általános munkabeszüntetést.

Maurizio Landini, a szövetség főtitkára a jobbközép kormány pénzügyi intézkedéseit a dolgozókat sújtó megszorításoknak nevezte. Olaszország tucatnyi városában zajlanak demonstrációk is. Róma központjában délelőtt indult a szakszervezeti menet, amelynek célállomása a Forum Romanum melletti torony, amely novemberben a helyreállítási munkák során beomlott, és ahol egy román munkás életét veszítette.

Installáció a sztrájk támogatására: fehér keresztek és vörös sisakok hívják fel a figyelmet a munkabalesetek áldozataira. Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

A római tüntetés élén vitt transzparens úgy szól: „Pénzt a bérekre, ne a fegyverekre!”.

A menet eleje. Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

A sztrájk idejére leállt a tömeg- és vasúti közlekedés, a munkabeszüntetéshez csatlakozott az egészségügy, az oktatás, a kultúra, a sajtó és az élet számos más területe is. A CGIL második alkalommal hirdetett általános sztrájkot a kormány költségvetési csomagja ellen, az elsőt október 3-án tartották. A most nem sztrájkoló légi közlekedési dolgozók, december 17-re hirdettek meg 4 órás munkabeszüntetést, amelyhez többek között az olaszországi légiforgalmi irányítók, a poggyászkezelők, valamint az ITA légitársaság dolgozói is csatlakoznak. (MTI)