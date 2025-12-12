Bohus becsajozott

Párt kapott Budapest legaranyosabb lakóinak egyike, Bohus, a mogorva arcú pusztai kandúr.

Tud-e igaz szerelemmel szeretni egy magyar manul egy szlovákot?

Miért nem lehet megsimogatni a világ objektíve legpuhább macskáját?

Miért egy féléves csajjal próbálják összehozni Bohus kandúrt, ha a pusztai macskák csak 9-12 hónapos korukban válnak ivaréretté?

És miért költöztetnek egybe két olyan dagadékot, akik eredeti élőhelyükön a szexlést kivéve magányosan élnek?

A 444 cukiságügyi tényfeltárása következik.

Végre egy maradéktalanul jó hír: párt kapott Bohus, a fővárosi állatkert magányos hím manulja vagyis pusztai macskája.

Bohus

A 444 exkluzíve megtudta, hogy a románc nehezen indult: Bohus és gyermekmenyasszonya, Lucy, csütörtökön jól összeverekedtek. De a szakértők szerint ez teljesen természetes jelenség egy manulkapcsolat korai, tapogatózó fázisában.

Lucy

A manulok azok a kicsit ewokokra emlékeztető, feltűnően búbánatos arcú és igen dagi macskafélék, akik annyira népszerűek a közösségi megosztásokban. Hide The Pain Furán Dagadt, Látszatra Fületlen Macska!

A „magányos hím” megjelölés, bár technikailag igaz, eléggé hatásvadász volt tőlem annyiban, hogy a manulok az év háromnegyedében alapértelmezetten is magányosak, mert egyedül szeretnek vadászgatni üregi nyulakra és kisebb rágcsálókra Közép-Ázsia néha jéghideg, néha perzselően forró száraz pusztáin és hegyeiben. Aztán jön a kőkemény, kontinentális közép-ázsiai tél és a macskafélékhez képest is kivételesen tömött bundát viselő manulban a mínuszok hatására feltámad az elemésztő szexvágy. Szerencse, hogy nem tudja, hoki is van a világon.

Bohus reménybeli románca igazi közép-kelet-európai szerelmi történet lehet, hiszen a menyasszonya kassai szlovák manul. A hathónapos Lucy már egy hónapja Budapesten hesszel, de eddig kötelező karanténban volt és csak most kezdték összeszoktatni őket.

„Remélem Bohusnak hamar sikerül meghódítani Lucyt, és soksok kis puficiccel ajándékozzák meg a vilàgot! Hosszú és boldog életet mindkettőjüknek!”

- fogalmazott K.W. kommentelő.

Egy őrkutya szerepben működő újságot azonban nem lehet ilyen könnyen elkábítani. A tündibündi macskasztori ugyanis több ponton is sántítani látszott, ezért kemény keresztkérdésekkel soroztam meg Hanga Zoltán, az Állatkert szóvivőjét.

444: Szegény Lucy csak 6 hónapos, én meg azt olvastam, hogy a manulok csak kábé egyéves koruktól ivarérettek. Igaz, csak a Wikipedián olvastam. Ha tényleg, akkor miért hozzák őket össze ilyen fiatalon? A bejegyzés is említi, hogy a manulok az év nagy részében magányosan élnek. Akkor minek kell társ a kifutóba?

Hanga Zoltán: Valóban helyes az észrevétel, tényleg nagyon fiatal még a nőstény, és az is igaz, hogy a természetben rendszerint magányosan élnek.

A vadonbeli magányos életmód oka persze az, hogy élőhelyük jelentős részén a hozzáférhető zsákmányállatok elég gyéren és nem koncentráltan fordulnak elő. Ilyen körülmények között az a jó stratégia, ha nem párban élnek, nem egyszerre vannak ketten egy helyen, hanem magányosan próbálnak meg boldogulni (kivéve persze azokat az eseteket, amikor valamelyik anya kölyköket nevel). Az állatkertekben viszont ez nem probléma, hiszen mi elegendő takarmányt biztosítunk nekik. Ezért az az ok, ami miatt a természetben magányosan élnek, az állatkertekben nem áll fenn. Ettől még persze a viselkedésük is a magányos életmódnak felel meg, tehát erre is oda kell figyelni.

444: Nem fogják idegesíteni egymást?

Hanga Zoltán: Az állatkertekben sok helyen azt szokták csinálni, és nálunk is az vált be, hogy azokat az állatokat, akiktől majd utódokat szeretnének, magányos életmód ide vagy oda, együtt tartják. Persze szigorúan olyan helyen, ahol rengeteg különvonulási lehetőség van, mindenki választhat saját vackot, stb. A gyakorlatban ebből az szokott lenni, hogy felosztják a területet, és miután megszokták egymást, a párzási időtől eltekintve ügyet sem vetnek egymásra. Néha persze találkoznak, de ez nem olyan drámai stimuláció, simán elmegy egy kis környezetgazdagításnak.

444: Vagy most csak megismerkednek és egymás melletti helyeken lesznek és párzás végett fogják csak összeengedni őket?

Hanga Zoltán: Most azon dolgozunk, hogy a fenti tartásmódnak a feltételeit megteremtsük olyan értelemben, hogy összeszoktassuk a két állatot. Dupla férőhely áll a rendelkezésükre, amelynek két része különválasztható, de akár egybe is nyitható. Eddig az egyik oldalt Bohus használta, a másikat Lucy, tegnapelőtt lettek összeengedve először. Persze így elsőre volt köztük némi konfliktus, ami normális is ilyenkor, úgyhogy például éjszakára utána külön voltak zárva, hiszen akkor nem tudjuk figyelni őket és közbeavatkozni, ha kell. De nappal azóta is próbálgatjuk, hogy megszokják egymást.

444: Dehát szinte még gyerek! Hathónapos!

Hanga Zoltán: Az is jogos felvetés, hogy lehetőleg nem kellene mindjárt az első tüzelés alkalmával vemhesülnie. Az első tüzelés már akkor következik be, amikor a nőstény szervezetében maga a párzás nem tesz már kárt, ilyen értelemben már kifejlett. De azért a magzatok kihordása, az ellés, és utána a kölykök táplálása óriási kihívás a szervezetnek (bár egy állatkertben e tekintetben is jobb a helyzet, mint a vadonban, már ami az anyai szervezet megnövekedett táplálékigényének a kielégítését illeti). Ezért szoktuk mondani, hogy az ivarérettség egy dolog, a tenyészérettség meg egy másik. Gyakran megesik éppen ezért, hogy ha van is párzás, a nőstény állatok az első tüzeléskor még nem feltétlenül vemhesülnek.

444: De bírni fogja ilyen fiatalon?

Hanga Zoltán: A nőstény manulok elvileg 9-12 hónapos korukban tüzelnek először, ami Lucy esetében azt jelentené, hogy a dolog valamikor március és június között lenne esedékes. Igen ám, de ebben náluk van némi szezonalitás is, a párzási időszak jórészt a szeptembertől decemberig tartó időszakban van, ezért a kölykök általában április végén, májusban, esetleg június elején szoktak megszületni (ehhez a szezonhoz képest Lucy elég kései születésű). Kicsi az esély ezért arra, hogy Lucy még a tavasszal tüzeljen, inkább a jövő év vége felé számítunk erre. És akkor már akár a vemhesülésnek sem lesz akadálya. Ha pedig esetleg valami csoda folytán mégis túl hamar, tavasszal látnánk a tüzelés jeleit, arra a néhány napra gond nélkül külön tudjuk választani őket.

444: A manul állatkerti körülmények között hogy viselkedik az ápolójával? Bizalmas lesz? Akár táskahordozó is? Meg lehet simogatni? Vagy tök vad és bizalmatlan marad?

Hanga Zoltán: Nem barátságosak. Persze a gondozókat megszokják, be lehet menni közéjük (általában rád sem hederítenek), illetve jönnek oda az ennivalóért, de ha meg akarnád simogatni őket, vagy esetleg megfogni, azt már nem tűrik. Egyszerűen elszaladnak, vagy ha nincs lehetőségük, megpróbálnak elijeszteni.

444: Milyen lenne manult simogatni, ha lehetne?

Hanga Zoltán: Ami azt illeti, kár, hogy nem lehet simogatni őket, mert a szőrük nagyon puha és selymes. Az emlősállatok világában, akik ugye szőrzet ügyben elsősorban érdekeltek, az ő szőrzetük különösen finomnak és sűrűnek számít. Az irodalmi adatok szerint a fedőszőrök 91-93 mikron átmérőjűek, a piheszőrők viszont 19 mikronosak. Ez utóbbi még az alpakagyapjúnál is finomabb, a szuperfinom merinó gyapjúnak felel meg (összehasonlításként az emberi hajszálak átlagosan 50-80 mikron átmérőjűek, bár vékonyabbak és jóval vastagabbak is előfordulnak, a haj színétől, típusától, etnikai hovatartozástól függően). A tetejében még a manulnak van a legsűrűbb szőrzete az emlősök között, egy négyzetcentiméternyi testfelületen akár 9000 szál is lehet. Szóval, ha modjuk megsimogatnád, a bundája nagyon kellemes tapintású lene, ám a dolog élvezeti értékét nagyban csökkentené, hogy közben vinnyogva letépné az arcod.