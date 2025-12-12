Csomagonként 1200 forintos vámot vet ki az EU a Temura és a Sheinre is

Az Európai Unió pénzügyminiszterei pénteken megállapodtak abban, hogy 3 eurós (nagyjából 1200 forintos) vámot vetnek ki az unióba érkező alacsony értékű csomagokra. A cél, hogy visszaszorítsák például a Temuról és a Sheinről beözönlő olcsó kínai termékeket.

A vámot jövő év július 1-től vetik ki, és addig marad hatályban, míg nem találnak valamilyen végleges megoldást a 150 euró (nagyjából 55 ezer forint) alatti online vásárlásokra vonatkozó vámmentesség megszüntetésére.

Az EU 2028-ban akarta eltörölni ezt a mentességet a vámrendszer átalakításának részeként, de a kínai áruk dömpingjével kapcsolatos aggodalmak miatt egyre nagyobb volt rajtuk, hogy lépjenek gyorsabban. A Tanács szerint a jelenlegi gyakorlat tisztességtelen versenyt teremt az uniós eladók számára, a fogyasztóknak egészségügyi és biztonsági kockázatokat jelent, illetve csalásokhoz és környezeti aggodalmakhoz vezet.

Fotó: JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP

Tavaly az EU-ba 4,6 milliárd alacsony értékű csomag érkezett, 90 százalékuk Kínából. Az EU egy külön kezelési díjat is bevezethet, ami az Európai Bizottság javaslata szerint 2 euró lenne csomagonként. Az nem világos, hogy ezt mikortól vezetnék be. (Reuters)