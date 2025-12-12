Már 270 ezer magyar gyerek jár egyházi iskolába és óvodába

Megduplázódott az egyházi oktatási intézményekbe járó gyerekek száma 2010 óta. Ettől a tanévtől kezdve az országban már 270 ezer gyermeket és fiatalt nevelnek az egyházak Magyarországon az óvodáktól a középiskolákig - mondta Soltész Miklós államtitkár az Assisi Szent Klára Római Katolikus Óvoda pénteki átadójával egybekötött érseki megáldó ünnepségen, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szendrőn.

Ez a nagy képet nézve azt jelenti, hogy a magyar óvodások és iskolások valamivel kevesebb mint egyötöde jr egyházi tanintézménybe. Hiszen az elérhető adatok szerint az e körbe tartozó gyerekek összesen 1,45-1,47 millióan vannak.

Soltész Miklós szerint ez a 270 ezres szám sokszorosa a harmincöt évvel ezelőttinek és több mint kétszerese a 2010-esnek. Szerinte az egyházak munkájában "óriási erő van", és az nagy mértékben formálja a társadalmat. Megjegyezte, a katolikus egyház kiemelkedő szerepet vállal az oktató-nevelői munkában, csak az óvodaprogramon belül 123 óvoda építését, felújítását vagy bővítését vállalta az elmúlt években. Kiemelte, ebből 49 teljesen új óvoda építését jelenti, a szendrői intézmény a felújítottak közé tartozik. Az államtitkár hangsúlyozta, a katolikus egyházon belül az Egri Főegyházmegye szerepe kiemelkedik, hiszen az elmúlt időszakban húsz új óvodát épített és hatot újított fel.

Csuzda Gábor helyi fideszes országgyűlési képviselő szerint a gyermekek az óvodában nemcsak tudást és készségeket, hanem értékeket, hitet, istenszeretetet és közösségi élményt is kapnak.

(MTI)