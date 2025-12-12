Újabb Epstein-fotók kerültek nyilvánosságra, köztük egy fotó óvszerekről Trump arcképével

A kongresszusi felügyeleti bizottság demokrata tagjai pénteken több mint egy tucat új fényképet hoztak nyilvánosságra a néhai, elítélt szexuális bűnelkövető Jeffrey Epstein hagyatékából, köztük olyan felvételeket is, amelyeken Donald Trump látható.

A képviselőházi Felügyeleti Bizottság demokrata tagjai által közzétett 19 fotó közül három olyan van, amin rajta van Trump. A bizottság tagjai egy összesen több mint 95 000 felvételből álló hagyatékot vizsgálnak át.

Az egyik fekete-fehér fényképen Trump mosolyogva látható, mindkét oldalán több nő áll, akiknek az arcát kitakarták. Egy második felvételen Trump Jeffrey Epstein mellett áll, míg egy harmadik, kevésbé éles képen egy másik nő társaságában ül – akinek az arcát szintén kitakarták –, miközben piros nyakkendője meglazítva látható. Az nem egyértelmű, hogy a fényképek mikor és hol készültek.

A most publikált képeken feltűnik továbbá Bill Clinton volt elnök, Steve Bannon, Trump egykori tanácsadója, Bill Gates, valamint Larry Summers volt pénzügyminiszter is, emellett szexuális segédeszközök, illetve egy 4,50 dolláros „Trump óvszer”, amelyen Trump arcképe és a csupa nagybetűvel szedett „I’M HUUUGE!” (Óriási vagyok!) felirat látható.

A bizottság szóvivője – amelyet a kentuckyi republikánus James Comer elnök vezet – azt közölte, hogy a demokraták „kiragadott fényképek kiválogatásával és célzott kitakarások alkalmazásával politizálják az eljárást, hogy hamis narratívát alakítsanak ki Trump elnökről”.

A demokraták ezzel szemben azt mondták: a több tízezer fotó között szerepelnek „azoknak a gazdag és befolyásos férfiaknak a képei, akik időt töltöttek Jeffrey Epsteinnel”, valamint „nőkről és Epstein ingatlanjairól készült fényképek”, és a következő napokban további felvételek nyilvánosságra hozatalát tervezik.

„Ezek a nyugtalanító fényképek még több kérdést vetnek fel Epsteinről és a világ néhány legbefolyásosabb férfijával fennálló kapcsolatairól” – közölte nyilatkozatában Robert Garcia kaliforniai képviselő, a felügyeleti bizottság vezető demokrata tagja. „Addig nem nyugszunk, amíg az amerikai közvélemény meg nem ismeri az igazságot. Az igazságügyi minisztériumnak MOST nyilvánosságra kell hoznia az összes aktát.”

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma várhatóan a jövő hét végén hozza nyilvánosságra a szövetségi nyomozásból származó, nem minősített Epstein-iratokat. Trump a múlt hónapban írta alá azt a széles körű, kétpárti támogatással elfogadott törvényt, amely kötelezi az igazságügyi minisztériumot arra, hogy 30 napon belül nyilvánosságra hozza az Epstein-aktákat. Ennek határideje december 19-ére esik.

A Fehér Ház egyelőre nem reagált a most publikált fotókra.

Trump és Epstein az 1990-es években és a 2000-es évek elején baráti kapcsolatban álltak, Trump azonban azt állítja, hogy még azelőtt megszakította vele a kapcsolatot, hogy Epstein bűnösnek vallotta volna magát prostitúcióval kapcsolatos vádakban. Trump következetesen tagadta, hogy tudomása lett volna a néhai pénzember kiskorú lányokkal szembeni bántalmazásáról és szexuális kizsákmányolásáról. (Reuters)