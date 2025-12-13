123 foglyot engedett szabadon Fehéroroszország

Fehéroroszország 123 foglyot engedett szabadon, miután az Egyesült Államok beleegyezett a kelet-európai országgal szembeni szankciók feloldásába. A szabadon engedettek között van Mariha Kolesnyikova, a neves ellenzéki aktivista is, akit még 2020-ban börtönöztek be, és az eltelt idő nagy részét elkülönítve töltötte.

Az Egyesült Államok a kálium-karbonátra kivetett szankciót oldotta fel, amely a műtrágyák egyik kulcsfontosságú összetevője és az ország fontos exportcikke. Az Egyesült Államok fehéroroszországi különmegbízottja, John Coale szerint: „Ahogy a két ország kapcsolata normalizálódik, úgy fognak egyre több szankciót feloldani.”

A szabadon engedettek egy csoportját hamarosan Litvánia fővárosában, Vilniusban várják, ahol már tömeg gyűlt össze az amerikai nagykövetség előtt. (BBC)