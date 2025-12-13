Amerikai katonákat ölt meg Szíriában az Iszlám Állam egyik fegyverese

Két amerikai katona és egy amerikai civil tolmács vesztette életét Szíriában egy Iszlám Állam terrorszervezet fegyveresének rajtaütésében – közölte az amerikai hadsereg a BBC szerint. A Pentagon közlése szerint további három katona is megsérült a támadásban, amelynek során egy fegyveressel „vívtak harcot és megölték”.

Az áldozatok kilétét 24 óráig még nem hozzák nyilvánosságra, előbb a legközelebbi hozzátartozóikat értesítik.

Pete Hegseth védelmi miniszter azt mondta: