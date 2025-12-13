A pártok felett álló Sulyok Tamás eseményeinek egy fideszes önkormányzati képviselő a moderátora

A Fidesz szegedi önkormányzati képviselője, Fülöp László a moderátor a Sándor-palota nyilvános protokolleseményein – írja a Népszava. Közérdekű adatigénylésük révén derült ki, hogy Fülöp László a megbízási szerződés március 15-ei aláírása óta havi 400 ezer forintot kap (24 órán belüli rendelkezési állási díj), valamint minden alkalom után további 150 ezret tehet zsebre.

Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Facebook-oldala szerint serényen kampányol a kormánypártnak is, december elsején Gulyás Gergelyt köszöntötte egy szegedi eseményen, és sok időt tölt aláírásgyűjtéssel is, a fideszes standok előtt mond nemet a háborús tervekre.

Egyik bejegyzése szerint régóta ismeri Sulyok Tamást, hiszen joghallgató korában pont Sulyok irodájában volt gyakornok, ahol a szakmai leckék mellett „kitartást és alázatot” is tanult.

A Sándor-palota szerződései között talált a lap még érdekességet. Két nyelvi lektorálási szerződés is ugyanazon a napon született. Április 7-én Kardos Tamás havi 346 ezer forintért, Romhányi Andrea pedig havi 139 700 forintért vállalta a hivatalos iratok és nyilvános tartalmak nyelvi ellenőrzését, valamint szakmai előadások tartását.

A legmagasabb fix havi díjat viszont a grafikai arculat kialakítása kapta. Protzner György július 1-jétől 1 047 750 forintért felel a Sándor-palota nyomtatott és elektronikus kiadványainak tervezéséért, illetve a teljes arculat elkészítéséért. Stratégiai és döntéselőkészítő feladatokra pedig Gál Vilmos Attila május 20-án aláírt szerződése 25 ezer forintos óradíjat rögzít.