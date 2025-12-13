Trump azzal dicsekedett, hogy egy telefonjába kerül, és béke lesz Thaiföld és Kambodzsa között

Thaiföldi bunker december 11-én Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP

A thaiföldi és kambodzsai erők közötti harcok szombat kora reggel is folytatódtak, néhány órával azután, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette: a két ország tűzszünetben állapodott meg.

Anutin Csarnvirakul thaiföldi miniszterelnök Trumpnak azt mondta, a tűzszünet csak akkor lehetséges, ha Kambodzsa visszavonja összes erőit és eltávolítja a taposóaknákat. A közösségi médiában így fogalmazott: „Thaiföld addig folytatja a katonai akciókat, amíg nem érezzük, hogy földünk és népünk már biztonságban van. Szeretném egyértelművé tenni: ma reggel a tetteink beszéltek.”

Mindkét fél arról számolt be, hogy szombaton is folytatódtak a bombázások és a tüzérségi támadások a határ két oldalán. A kambodzsai védelmi minisztérium szerint thaiföldi harci repülőgépek bombáztak szállodákat és egy hidat, míg Thaiföld arról számolt be, hogy több civil megsebesült egy kambodzsai rakétatámadásban. A megújult harcokban legalább 21 ember halt meg, és összesen 700 ezer embert evakuáltak mindkét oldalon.

Menekülttábor Kambodzsában december 11-én Fotó: TANG CHHIN SOTHY/AFP

Trump a hét elején azt állította, hogy egyetlen telefonhívással meg tudja állítani a hétfőn kirobbant harcokat. Pénteken aztán azt közölte, hogy miután telefonon beszélt Hun Manet kambodzsai és Anutin Csarnvirakul thai miniszterelnökkel, a két ország megállapodott a harcok beszüntetéséről – már aznap estétől. A bejegyzésből az nem derült ki, hogy Trump melyik időzónára utalt, de az biztos, hogy a harcok folynak.

Thaiföld és Kambodzsa közös határvidékének több pontján már napok óta tartanak a kiújult összecsapások, melyek hátterében a két ország területi igényeivel kapcsolatos, évtizedek óta tartó vita áll. (BBC, MTI)