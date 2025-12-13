Vetítésenként 10 ember nézi az Ákost dicsőítő filmet, az énekes szerint valami ócska trükk miatt lehet ez így

Ákos a filmben Fotó: Urania Film

„Már kiszorították a mozikból, tehát egy-két moziban lehet az alig másfél hónapos filmünket látni. Az ország talán legnagyobb filmforgalmazója nyugodtan veszi, hogy én tizenegynéhány mozijukban csutka telt házat csinálok, ami a mozikban igen ritka, mert elszoktunk a moziból, majd néhány nap múlva szemrebbenés nélkül kompletten kidobja a hálózatából a filmünket” – panaszkodott Ákos az őt szépen körberajongó dokumentumfilm sanyarú sorsáról.

Kovács Gellért filmkritikus ezek után egy posztban magyarázta el, hogy a Cinema City, amelyre Ákos utal, nem filmforgalmazó, hanem egy mozihálózat, amely elsősorban profitra törekszik. „A Cinema City addig vetít egy filmet, ameddig van benne néző. Mostanság egyre kevesebben járnak moziba, így aztán pláne nem lenne érdeke a cégnek, hogy ha van egy film, amit keresnek, azt ne tudják megnézni. A Hogyan tudnék élni nélküled? bő egy éve a mozikban van, s kimutatható nézőszámot produkál. A Cinema City-nek az lett volna a legjobb, ha az Ákos-filmet százezrek nézik meg. Egy mozinak az nagyon jó, ha tele van, és nagyon rossz, ha kong az ürességtől. És a mozinak mindegy, hogy a film Ákosról, vagy a Pókemberről szól. Csak nézzék.”

A hvg.hu pedig kikereste a Filmforgalmazók Egyesületének honlapján, hogy milyen nézőszámai voltak az Ember maradj című dokumentumfilmnek. Ott ugyanis konkrétan, darabszámra látható, hány helyen vetítenek egy filmet és hányan ülnek a teremben.

Ahogy a fenti adatsorból is kitűnik, a filmre nyolc hét alatt összesen 18 228 jegyet adtak el,

az Ákos panaszkodása előtti héten pedig 11 helyen vetítették, összesen 118 darab ember szórakozására.

Nyilván minden összevetés sántít kicsit, de mondjuk azt megjegyezném, hogy a nulla állami pénzből, nagyon kicsi marketinggel futó, szintén 11 moziban látható Minden csillag több mint tízszer annyi, pontosan 1379 nézőt vonzott. Ami a bevételeket illeti, az Ember maradj 282 ezer forintot, a Minden csillag 3,7 milliót hozott dacember 4 és 10 között.

Ákos egy kommentben reagált a kritikákra, szerinte az eredmények mögött „trükkök, ócska technikák” állnak, „a mozi és a függetlenobjektív tájékoztatási szervek részéről is”.