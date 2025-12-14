A tömegbe akartak hajtani, és a lehető legtöbb embert megölni egy németországi karácsonyi vásáron

A német hatóságok öt militáns iszlamista férfit tartóztattak le. A gyanú szerint egy dél-bajorországi város karácsonyi vásárát akarták megtámadni.

A rendőrség és az ügyészség közös nyilatkozata szerint három 22-30 év közötti marokkóit, egy 56 éves egyiptomit és egy 37 éves szírt vettek őrizetbe a subeni német–osztrákon.

A tervük az volt, hogy egy járművel hajtanak be egy zsúfolt karácsonyi vásárba Dingolfing–Landau térségében, és a lehető legtöbb ember életét oltják ki.

Dingolfing Fotó: LARS HAUBNER/dpa Picture-Alliance via AFP

A 2015-ös menekültválság óta több iszlamista támadást követtek el németországi karácsonyi vásárok ellen. 2016-ban egy teherautóval hajtottak a tömegbe, kioltva 12 ember életét, tavaly Magdeburgban öt embert gázoltak halálra.