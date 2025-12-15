444 kalendárium #15: Bemutattuk, hogyan vett magánrepülőrajtot Nagy Márton

December végéig a hónap minden napján egy olyan sztorit, nagy témát vagy emlékezetes eseményt idézünk fel, amin a 444 idén dolgozott.

Az év elején a kormányzati szlogen még arról szólt: 2025-ben a magyar gazdaság repülőrajtot vesz. Ez finoman szólva sem jött be, a 444-en viszont már január elején megmutattuk, hogy a gazdaság irányítója, Nagy Márton az elmúlt években tényleg repülőrajtot vett. Magánrepülőrajtot.

Haász János és Takács Lili a minisztériumtól igényelt adatok alapján megírták, Nagy Márton utazásai a szállás- és közlekedési költségekkel, valamint az esetenként vele tartó delegációk költségeivel együtt két év alatt meghaladták a 132 millió forintot.

A miniszter csak magángépekre több mint 60 millió forintot költött, és szinte minden helyszínen felső kategóriás szobákat, illetve lakosztályokat foglaltak Nagynak, éjszakánként akár 1,7 millió forintért. További részletek cikkünkben, például a 18 millió forintos párizsi „másfél éjszakáról”.

