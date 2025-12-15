444 kalendárium #15: Bemutattuk, hogyan vett magánrepülőrajtot Nagy Márton

Az év elején a kormányzati szlogen még arról szólt: 2025-ben a magyar gazdaság repülőrajtot vesz. Ez finoman szólva sem jött be, a 444-en viszont már január elején megmutattuk, hogy a gazdaság irányítója, Nagy Márton az elmúlt években tényleg repülőrajtot vett. Magánrepülőrajtot.
Haász János és Takács Lili a minisztériumtól igényelt adatok alapján megírták, Nagy Márton utazásai a szállás- és közlekedési költségekkel, valamint az esetenként vele tartó delegációk költségeivel együtt két év alatt meghaladták a 132 millió forintot.
A miniszter csak magángépekre több mint 60 millió forintot költött, és szinte minden helyszínen felső kategóriás szobákat, illetve lakosztályokat foglaltak Nagynak, éjszakánként akár 1,7 millió forintért. További részletek cikkünkben, például a 18 millió forintos párizsi „másfél éjszakáról”.
Orbán Viktor azt mondta, hogy amire nagyon kell pénz, arra mindig van. Nagy Márton luxusszállóira és magánrepülős utazásaira volt, két év alatt több mint százmillió forint. A 444 által kikért adatokból az is kiderül, hogy a miniszter az éjszakánként akár 1 milliósnál is drágább szállodák világában sem szégyell lehajolni a 40 eurós napidíjakért.