Apa-fia páros követhette el a sydney-i zsidó közösség elleni merényletet

A rendőrség közlése szerint az ausztráliai Bondi Beach-i támadás feltételezett elkövetői egy apa–fia páros voltak, akik jogszerűen beszerzett lőfegyvereket használtak a mészárláshoz – írja a Guardian.

A merénylők. Fotó: HANDOUT/AFP

A jelenlegi információk szerint 16 halálos áldozatot követelő lövöldözés akkor történt, amikor a népszerű sydney-i strand közelében a hanuka első éjszakáját ünneplő rendezvényt tartották. A rendőrség szerint több mint ezer ember vett részt az eseményen, a támadást terrorcselekményként kezelik, és „a célja Sydney zsidó közössége volt”.

A 24 éves Naveed Akramot a helyszínen elfogták, majd életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították Sydney-ben. Az 50 éves apát – akit a Sydney Morning Herald elsőként Sajid Akramként azonosított – a rendőrök lelőtték. A hatóságok hivatalosan nem erősítették meg a neveket.

A fiú korábban ismert volt Új-Dél-Wales rendőrsége és a biztonsági szolgálatok előtt. Anthony Albanese miniszterelnök szerint Naveed Akram 2019 októberében került az Ausztrál Biztonsági Hírszerzés (ASIO) látókörébe, hat hónapon át vizsgálták a kapcsolatai miatt. „A vizsgálat kizárólag a kapcsolati hálójára terjedt ki, és arra a következtetésre jutottak, hogy nincs jele folyamatos fenyegetésnek, illetve annak, hogy erőszakos cselekményekre készülne” – mondta Albanese. A belügyminiszter, Tony Burke közölte: Naveed Ausztráliában született állampolgár, míg apja 1998-ban diákvízummal érkezett az országba, majd később partnervízumot kapott.

Fotó: SAEED KHAN/AFP

Az apa érvényes fegyvertartási engedéllyel rendelkezett, és hat lőfegyver volt a nevére bejegyezve. A rendőrség közlése szerint mind a hat fegyvert lefoglalták. Új-Dél-Wales rendőrfőkapitánya, Mal Lanyon azt mondta, semmi sem utalt arra, hogy „bármelyikük előre megtervezte volna a támadást”, és megerősítette, hogy az idősebb férfi több mint tíz éve rendelkezett fegyvertartási engedéllyel.

Naveed Akram a közelmúltig kőművesként dolgozott, egy volt munkatársa a lapnak azt mondta: mintegy öt éven át dolgoztak együtt különböző építkezéseken. Utoljára néhány hónappal ezelőtt látta. Furcsa figurának, ugyanakkor megbízható és szorgalmas munkásnak tartotta. A kolléga szerint rendszeresen vadászott, és beszélt arról, hogy nyulakra és más apróvadra lőtt.

Új-Dél-Wales miniszterelnöke, Chris Minns közölte: „szinte bizonyos”, hogy változtatni fognak a fegyvertartási törvényeken, miközben a rendőrség azt vizsgálja, hogy fennállt-e olyan rendszerbeli hiányosság, ami miatt engedéllyel tartott fegyvereket egy terrortámadás során fel lehetett használni.