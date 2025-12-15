Kevesebb mint 2 év alatt 1000 kilogrammnyi, Hollandiából behozott kristályt teríthetett szét egy szolnoki dílercsapat

Komoly, kiépített kábítószer-kereskedő hálózatot derített fel a rendőrség. A nyomozás nyáron indult, miután a Tisza-parton tetten értek egy 55 éves szolnoki férfit, aki éppen drogot rejtett el. A tettenérés után a rendőrök eljutottak a szolnoki garázshoz, ahonnan K. László kiszállította a drogot. Miután a helyszínen 320 kg kristályt találtak, a férfit kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg.

Az ügyet átvette a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal, hogy a helyi rendőrökkel közösen azonosítsák K. László bűntársait, és feltérképezzék a kábítószer-kereskedő hálózatot. Nyomozásuk eredménye alapján a Hollandiából behozott kristályt a szintén szolnoki, de Budapesten élő 30 éves K. János vette át. A férfi a kábítószert hetente két-három alkalommal, 10-12 kg-os csomagokban szállította Szolnokra, a leszállított drog kilójáért 50 000 forintot kapott.

A kristályt a nyáron elfogott K. László és testvére, K. Zoltán tárolta és csomagolta, hogy aztán különböző átadási helyekre szállítsák a városban. Ezek a helyszínek általában közterületen álló gépkocsik és külterületen lévő helyszínek voltak. A vevők a kifizetést követően az autókba rejtett illegális szert úgy vették át, hogy nem érintkeztek közvetlenül a dílerekkel.

Az egész csapatot a 30 éves M. Dominik irányította. Ő szerezte be a kábítószert külföldről, majd osztotta le a feladatokat társainak, akikkel a kereskedelmet lebonyolította.

Miután a nyomozók feltérképezték a kábítószer-kereskedő hálózatot, december 8-án hajnalban elfogták a férfiakat. A nyomozók 11 helyszínre vonultak ki, őrizetbe vették M. Dominiket, K. Jánost, K. Zoltánt, és elfogtak egy fogyasztót is. A három férfit később letartóztatták, a fogyasztó szabadlábon védekezik. A rendőrök összesen 125 millió forintnak megfelelő vagyont foglaltak le.

A gyanú szerint M. Dominik bűntársaival megközelítőleg 1000 kg kristályt értékesített 2024-től kezdve. Ez a mennyiség legkevesebb 1 millió adagnak felel meg, feketepiaci értéke pedig 6-10 milliárd forint. (via police.hu)