Kibertámadás érte a magyar Rossmann informatikai rendszerét, a webshop sem elérhető

A Rossmann egyik informatikai rendszerét kibertámadás érte, amit rövid időn belül észleltek – írta Facebookon a cég.

Azt írták, azonnal megkezdték az eset kivizsgálását egy nemzetközi IT biztonsági szakértőkből álló csapat bevonásával, valamint a Rossmann német anyavállalatánál alkalmazott, az ilyen típusú incidensekre kidolgozott protokoll segítségével. „Ennek köszönhetően a vállalat azonnal meg tudta tenni a szükséges lépéseket a biztonsági esemény kezelésére”.

Fotó: FRANKHOEMANN/SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

Elővigyázatosságból azért a Rossmann bizonyos informatikai rendszereket, köztük a webshopot és az applikációban található kuponközpontot is ideiglenesen elérhetetlenné tett.

A vizsgálat jelenleg is folyamatban van, a vállalat dolgozik a probléma mielőbbi elhárításán. „Cégünk kiemelt szempontja a vásárlók adatainak biztonsága – az incidens lezárásáig vásárlóink szíves türelmét kérjük, egyúttal köszönjük dolgozóink megfeszített munkáját a nehezített körülmények között” – írták, hozzátéve, hogy az üzletek változatlanul nyitva tartanak, a kiszolgálást nem érinti a probléma.