Ruszin-Szendi Romulusz hivatalosan már nem katona többé, megszüntették az önkéntes tartalékosi jogviszonyát is

„Ruszin-Szendi Romulusz sohasem Magyarország és a honvédség érdekeit képviselte, hanem saját politikai és személyes ambícióit helyezte előtérbe. Önkéntes tartalékosi jogviszonya 2025. december 8-án megszűnt” – válaszolta a Honvédelmi Minisztérium a hvg.hu kérdésére. Ezzel elveszíti az önkéntes tartalékosoknak járó havi 50 ezer forint „rendelkezésre állási díjat” is. Erről a lehetőségről még szeptember végén beszélt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, mondván, hogy Ruszin-Szendi „méltatlanná” vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen.

Fotó: Németh Dániel/444

Ruszin-Szendi hivatásos szolgálati jogviszonyát is a jelenlegi miniszter szüntette meg, amikor 2023. június 26-tól – két hónappal azután, hogy felmentették a honvéd vezérkar éléről – az altábornagyot eltávolították a seregből a sokat bírált „fiatalítási hullám” részeként.

A lap arra is rákérdezett a Honvédelmi Minisztériumnál, hogy az elmúlt 2 hónapban mi lett a miniszter másik – ígéretként, de fenyegetésként is felfogható – bejelentésével, hogy Ruszin-Szendi szerinte „nem fair” megnyilvánulásai miatt „kezdeményezi a felülvizsgálatát” a volt vezérkari főnök havi 1,3 millió forintos állami juttatásának is. Erre a kérdésre azonban nem érkezett válasz a tárcától.