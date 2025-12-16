A DPD sajnálja, hogy a karácsonyi időszakban minden tizedik csomag késni fog

„Az év végi, kiemelkedően nagy csomagforgalom miatt egyes budapesti és főváros környéki területeken kézbesítési késések alakultak ki" – írja keddi közleményében a DPD csomagszállító cég. A közlemény szerint „a késések a küldemények körülbelül 10 százalékát érintik”.

Hozzáteszik, hogy a csomagok „nem vesztek el, azok útja pontosan követhető, valamennyi küldemény jelenleg is kézbesítés alatt áll”. A cég sajnálja, hogy nem tud a „megszokott színvonalon” teljesíteni, de mindent megtesznek az ügy érdekében.

Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto via AFP

A közlemény szerint „a karácsony előttre tervezett utolsó kézbesítési nap december 23., de fontos tudni, hogy budapesti címek esetén a december 15. előtt a DPD által a feladóktól átvett csomagok esetén biztosítjuk az első kézbesítési kísérletet karácsony előtt. Ez a dátum a vidéki csomagok esetében december 19.” A cég állítása szerint „az elmúlt időszakban tucatjával kapott fenyegető vagy zaklató üzenetek nem segítik a helyzet megoldását”.