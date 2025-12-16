Annyira unalmas idő lesz ma, hogy a cikk második bekezdésénél el fogsz aludni

A HungaroMet előrejelzése szerint kedd estig az ország nagyobb részén borult, helyenként párás, ködös idő várható, de egyes részeken szakadozik a rétegfelhőzet, amely felett a fátyolfelhőzet növekszik meg. Szitálás, reggel még ónos szitálás előfordulhat.

A déli, délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon élénk, időnként akár erős lökések is kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 1 és 6 fok között alakul, de a szakadozott felhőzet mellett ennél enyhébb lehet az idő. Késő este döntően -2, +3 fok valószínű.