Tordai Bence szerint nem bontják el a házát, Sára Botond szerint dehogynem

„A Fővárosi Törvényszék kimondta: sérült a tisztességes eljáráshoz való jogunk, ezért semmis a házunk bontását elrendelő kormányhivatali döntés” – posztolta ki Tordai Bence független országgyűlési képviselő, aki szerint a bíróságon jogerősen megsemmisítették Sára Botond bontási határozatát.

Tordai Bence II. kerületi háza körül már tavaly is fellegek gyülekeztek. A Sára Botond vezette Fővárosi Kormányhivatal szerint jogszerűtlenül építkezett a politikus, Tordai ezt tagadja, mindkét fél jogszabályokra és az építési dokumentumokra hivatkozva védi az igazát. Egy éve Tordai közölte, hogy megkapták a bíróságtól az azonnali jogvédelmet, azaz az erről szóló perek lezárultáig felfüggesztik a bontási határozatot Tordai házára.

A ház Fotó: Tordai Bence

Sára Botond azonban a friss bírósági döntést nem tartja lényegi fejleménynek: „Tordai Bence jogszabályellenes építkezése ügyében a bíróság ma új eljárásra kötelezte a Kormányhivatalt, mert szerinte az eljárás során a hatóság nem megfelelően értesítette a tulajdonostársakat, köztük Tordai Bence feleségét. A hatóság a bíróság iránymutatása alapján lefolytatja az új eljárást, de a helyzet továbbra is egyértelmű: Tordai Bence szabálytalanul építkezett, amit ő maga is elismert a bírósági eljárás során, amikor kezdeményezte a II. kerületi helyi építési szabályok módosítását, amit azonban az önkormányzat elutasított, mert egy olyan kaput nyitott volna ki, mely nem érdeke a kerületnek, hiszen nem céljuk a túlépítettség elősegítése, ezzel estlegesen legalizálva a szabálytalan építkezéseket. Tordai Bence eddigi lépései csupán az időhúzást szolgálták. A vonatkozó jogszabályok alapján azonban számolnia kell a szabálytalan építkezése miatti következményekkel" – írta Budapest Főváros Kormányhivatala.