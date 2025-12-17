59 bűncselekménnyel vádolták meg az egyik Bondi Beach-i támadót

A Bondi Beach-i terrortámadás életben maradt gyanúsítottját, a 24 éves Naveed Akramot 59 bűncselekménnyel vádolták meg, köztük 15 rendbeli emberöléssel és egy terrorcselekmény elkövetésével – közölte az Új-Dél-Wales állami rendőrség. A férfi a támadás során életveszélyes sérüléseket szenvedett, ezért az első bírósági meghallgatását a kórházi ágyáról tartották meg. Apja, az 50 éves Sajid Akram a helyszínen, a rendőrséggel folytatott tűzharcban meghalt. Sajid Akram eredetileg az indiai Hyderabad városából származott, az ország déli részéről, ám egy Telangana állambeli rendőrségi tisztviselő szerint „korlátozott kapcsolatot” tartott fenn ottani családjával

Fotó: HANDOUT/AFP

Az ausztráliai zsidó közösséget célzó támadásban 15 ember halt meg, és további tucatnyian megsérültek. Ez volt az ország leghalálosabb fegyveres támadása 1996 óta. A támadás áldozatai között volt két rabbi, egy holokauszttúlélő, valamint egy tízéves kislány is, akit családja Matildaként nevezett meg. A támadásnak két magyar származású áldozata is volt. A támadást túlélő, komáromi születésű Feuerlicht Ágnes a Paraméternek azt mondta: „Azt hittük, hogy tűzijáték szól. Csak később tudtuk meg, hogy ezek fegyverek voltak.” Éppen legjobb barátnője, a rozsnyói születésű Pogány Marika mellett ült, amikor mindkettőjüket a földre utasították. „A golyók csak úgy szálltak mindenfelé. Sikoltásokat lehetett hallani, pánik volt, sírás. Felemeltem egy kicsit a fejemet, és akkor láttam, hogy embereket lőttek fejbe. Minden csupa vér volt körülöttem. Mellettem és előttem mindenki sebesült volt, mindenhol vért láttam.” (BBC)

