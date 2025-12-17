59 bűncselekménnyel vádolták meg az egyik Bondi Beach-i támadót

A Bondi Beach-i terrortámadás életben maradt gyanúsítottját, a 24 éves Naveed Akramot 59 bűncselekménnyel vádolták meg, köztük 15 rendbeli emberöléssel és egy terrorcselekmény elkövetésével – közölte az Új-Dél-Wales állami rendőrség. A férfi a támadás során életveszélyes sérüléseket szenvedett, ezért az első bírósági meghallgatását a kórházi ágyáról tartották meg. Apja, az 50 éves Sajid Akram a helyszínen, a rendőrséggel folytatott tűzharcban meghalt. Sajid Akram eredetileg az indiai Hyderabad városából származott, az ország déli részéről, ám egy Telangana állambeli rendőrségi tisztviselő szerint „korlátozott kapcsolatot” tartott fenn ottani családjával

Az ausztráliai zsidó közösséget célzó támadásban 15 ember halt meg, és további tucatnyian megsérültek. Ez volt az ország leghalálosabb fegyveres támadása 1996 óta. A támadás áldozatai között volt két rabbi, egy holokauszttúlélő, valamint egy tízéves kislány is, akit családja Matildaként nevezett meg. A támadásnak két magyar származású áldozata is volt. A támadást túlélő, komáromi születésű Feuerlicht Ágnes a Paraméternek azt mondta: „Azt hittük, hogy tűzijáték szól. Csak később tudtuk meg, hogy ezek fegyverek voltak.” Éppen legjobb barátnője, a rozsnyói születésű Pogány Marika mellett ült, amikor mindkettőjüket a földre utasították. „A golyók csak úgy szálltak mindenfelé. Sikoltásokat lehetett hallani, pánik volt, sírás. Felemeltem egy kicsit a fejemet, és akkor láttam, hogy embereket lőttek fejbe. Minden csupa vér volt körülöttem. Mellettem és előttem mindenki sebesült volt, mindenhol vért láttam.” (BBC)