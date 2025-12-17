A Grincs ellopta az összes szaloncukrot egy szolnoki mosodában

„Sajnos megint előfordult, hogy a mosodában kihelyezett szaloncukrokat olyan vitte el, aki nem használja a szolgáltatást. Emiatt többé nem lesz kihelyezve szaloncukor. Érdekes módon a kihelyezett könyvekhez, olvasásra, cserére, egyetlen cukor elcsenő sem nyúlt. A könyvek továbbra is várják az olvasni vágyókat, a cukor pedig sajnos mostantól csak emlék marad” – írja a szolnoki Tiszavirág Önkiszolgáló Mosoda a legújabb videója mellett, amin azt látni, hogy egy férfi – akinek arcát egy Grincs-fejjel takarták ki – egyenként rakja zsebre az asztalra kirakott szaloncukrokat.