A soproni gyermekotthonban is nyomoz a rendőrség, óvodások haját rángatta egy nevelő

Kiskorú veszélyeztetése miatt indított büntetőeljárást a rendőrség a soproni Cseresznyevirág Gyermekotthon dolgozója ellen, aki a gyanú szerint óvodásokat bántalmazott - írja a Telex. A lap információi szerint a nő óvodáskorú gyerekek haját rángatta, és „nevelési céllal” egy sötét szobába zárta őket, ha rosszul viselkedtek.

A bántalmazásokat a gyermekotthon vezetői maguk jelezték a gyermekvédelmi gyámoknak, akik pedig hivatalból feljelentést tettek. A nőt el is bocsátották a munkahelyéről.

Ugyanebben a soproni gyermekotthon korábban hideg zuhanyról, parkettán térdepeltetésekről számoltak be vallomásaikban a gyerekek, az egyikük fejét pedig vallomása szerint megpróbálták üvegszilánkokba nyomni. A bántalmazásokról és szabálytalanságokról szóló jelentések bekerültek az intézményi visszaéléseket feltáró 2024-es jelentésbe is. Az ügyben akkor aktivizálta magát Magyar Péter is, aki tavaly decemberben járt a gyermekotthonban, és a koszos falakról, omló vakolatról készült fotókat posztolt.