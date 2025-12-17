Telex: Pillanatok választották el az MNB vagyonkezelőjét a csődtől

Utolsó utáni pillanatban, a telexes Brückner Gergely szerint a 26. órában sikerült néhány napja olyan megállapodást kötnie az MNB vagyonkezelőjének, amivel végül megúszta a csődöt - enélkül újabb 74 milliárd forintnyi összegért kellett volna egy korábban vállalt kötelezettség miatt túlárazott részvényeket vennie abban a svájci luxusingatlancégben, amin már idáig is nagyon sokat buktak a Matolcsy-klán bizniszei miatt.

Somlai Bálint és Matolcsy Ádám a Szigeten 2017 augusztusában Fotó: Botos Tamás/444

A Matolcsy Ádám baráti körének irányítása alatt az MNB-alapítványi vagyont kezelgető Optima Befektetési Zrt. egyik nagybefeketetése volt, hogy bevásárolta magát a svájci Ultima Capitalba, akiknek többek között Korfun, Cannes-ban, és a luxussíközpontként ismert svájci Gstaadban vannak ingatlanjai.

Eredetileg többségi tulajdonra is szerettek volna szert tenni, és ennek érdekében egy olyan kötelezettséget is vállaltak, ami alapján most decemberig kellett volna 180 millió svájci frankért, vagyis 74 milliárd forintért további Ultima-részvényeket venniük.

„Az MNB-alapítványok korábbi, felelőtlen vezetése mindenfajta fedezet nélkül, érthetetlen módon” vállalta ezt a kötelezettséget Brückner Gergő szerint, aki cikkében rémesen túlárazott részvényekről ír. Ha ez megtörténik, az szerinte az Optima csődjét jelentette volna, amivel végképp veszélybe került volna az Optima hitelezői, az MBH Bank és a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány kölcsöneinek visszafizetése is.

Bár az ügyletnek december 10-ig kellett volna megtörténnie, erre végül nem került sor. Az Optima Befektetési Zrt. két nappal később rövid közleményt tett közzé arról, hogy megállapodtak a svájci cég többi részvényesével, vagyis nem lesz újabb magyar bevásárlás az ingatlancégbe, amin már idáig is rengeteget buktak.

„Valamiképpen a felek megértették, hogy az Optima csődje nem tenne jót az Ultima megítélésének sem”

- írja a Telex, hozzátéve, hogy ezzel az utolsó pillanatban újabb óriási közpénzvesztést úszott meg az ország.