Egy 85 éves bajor nyugdíjas kétszer is csapdába csalta a telefonos csalókat

Egy 85 éves bajor férfinak kétszer is sikerült túljárnia a telefonos csalók eszén, akik készpénzt és értéktárgyakat próbáltak kicsalni tőle, írja a The Guardian. A nyugdíjas először kedden kapott hívást egy magát rendőrnek kiadó férfitól, aki azt mondta neki, hogy az egyik családtagja bajban van, ez pedig rögtön gyanús lett számára. A hívót vonalban tartotta, mondván, gyorsan intéz 10 ezer euró készpénzt és némi aranyat, amit átadhat. Mindeközben a lánya felhívta az ingolstadti rendőrséget, akiknek sikerült is elfogniuk a 20 éves férfit.

Fotó: Unsplash

Nem ez volt azonban az első eset, hogy telefonos csalók próbálkoztak a nyugdíjasnál. Még tavaly szeptemberben érkezett egy hívás, szintén egy magát rendőrnek kiadó férfitól, aki hasonló trükkel próbálkozva 60 ezer eurót akart kicsalni a nyugdíjastól. A rendőrség akkori közlése szerint a férfi és a lánya is példásan viselkedett, így sikerült elkapniuk egy nőt, aki futárként vett részt a csalásban. Amikor a 40 éves nő megérkezett helyszínre, hogy átvegye a pénzt, a rendőrök már várták.

Mindkét esetben azt állították a csalók, hogy a pénzre egy halálos autóbalesetet követően egy rokon óvadékaként volt szükség. Tavaly a telefonálók az unokahúgát, a legutóbbi esetben pedig az unokáját nevezték meg vádlottként.

A hónap elején egy 80 év körüli müncheni nő 600 000 euró értékű készpénzt és aranyat adott át csalóknak, miután egy „női orvostól” telefonhívást kapott, aki azt állította, hogy egy családtagjának sürgősen drága gyógyszerekre van szüksége, amelyeket futár számára kellene kifizetnie. Egy 24 éves férfi érkezett a pénzért és az aranyért, míg egy 59 éves bűntársa egy közeli autóban várta. A rendőrség a helyszínen mindkettőjüket letartóztatta, és visszaadta az értéktárgyakat a nőnek. Az nem volt világos, hogy ki értesítette a hatóságokat.