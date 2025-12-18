Feljelentették Brigitte Macront, amiért lemocskosribancozta a feminista tüntetőket

Brigitte Macron ellen több szervezet – köztük nőjogi csoportok – jogi panaszt nyújtott be, miután felvétel készült arról, hogy egy párizsi színházi előadásnál a feminista tüntetőket „mocskos ribancoknak” nevezte.

Több mint 300 nő – pontosan 343, ami történelmileg szimbolikus szám a francia feminizmusban – ezen a héten nyújtotta be a feljelentést a francia first lady ellen nyilvános sértés miatt.

Egy múlt héten készült videón Macron a párizsi Folies Bergère színház kulisszái mögött beszélget Ary Abittan francia színésszel és humoristával, akit korábban nemi erőszakkal vádoltak meg. Macron a lányával és néhány barátjával együtt vett részt Abittan előadásán. Az azt megelőző estén feminista aktivisták megzavarták a műsort, és azt kiabálták: „Abittan, erőszaktevő!”

A 72 éves Macron megkérdezte Abittant, hogy érzi magát. Amikor a színész azt mondta, hogy fél, Macron a tüntetőkre „sales connes”-ként („mocskos ribancok”) utalt, és hozzátette: ha újra megjelennek, „kidobatjuk őket”.

Fotó: ELIOT BLONDET/AFP

Juliette Chapelle, az ügyet benyújtó feminista csoportok ügyvédje a France Inter rádiónak azt mondta: „Ő Franciaország first ladyje, a szavainak súlya van.” Szerinte Macron „nyilvánosan nagyon elkötelezettnek mutatkozik a nők ügyei iránt, de valójában azt mondhatjuk, hogy van különbség a nyilvános megszólalásai és aközött, amit valójában gondol”.

A bírák 2024-ben lezárták a 2021-es nemi erőszak vádjával kapcsolatos nyomozást Abittan ellen, mivel nem volt elegendő bizonyíték az ügy bíróság elé viteléhez. A döntést idén januárban fellebbezés után is megerősítették.

A színházi tiltakozásban részt vevő feminista kampánycsoport, a Nous Toutes („Mindannyian”) közölte: aktivistáik azért zavarták meg Abittan előadását, hogy tiltakozzanak az általuk a franciaországi szexuális erőszak körüli „büntetlenségi kultúrának” nevezett jelenség ellen.

„Sajnálom, ha megbántottam az erőszak női áldozatait” – mondta Macron ezen a héten a Brut médiumnak, a videón rögzített megjegyzéseit „magánjellegűnek” nevezve.

„Nem bánhatom meg őket. Igaz, hogy a köztársasági elnök felesége vagyok, de mindenekelőtt önmagam vagyok. És amikor magánszférában vagyok, megengedhetem magamnak, hogy olykor ne teljesen illendően viselkedjek” – tette hozzá.

A 343 panaszos száma az 1971-es abortuszlegalizációs petícióra utal, amelyben 343 nő vallotta be, hogy terhességet szakított meg. (Guardian)