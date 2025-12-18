Önszántából örökbe fogadott egy bocsot egy kanadai jegesmedve

Ritkán sikerül dokumentálni ilyen esetet, de Észak-Kanadában egy jegesmedve olyan bocsot fogadott örökbe, amely biológiailag nem a sajátja.

Az anyamedvét idén tavasszal figyelték meg először, amikor barlangjából egyetlen boccsal jött elő, a kölyköt a kutatók megjelölték vizsgálati célból. Amikor később ismét észlelték, már két boccsal nyomult. Itt a mesterhármas:

A tudósok szerint nem világos, mi történt az örökbe fogadott bocs biológiai anyjával, de genetikai minták segítségével igyekeznek azonosítani őt. (BBC)