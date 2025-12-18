Orbános fegyverpénz amerikai módra: Trump minden katonának 580 ezer forintnak megfelelő egyszeri juttatást ad

Donald Trump amerikai elnök a televíziós beszédben jelentette be azt a katonáknak járó egyszeri juttatást, amit magyarul leginkább „harcosok jutalmaként” lehetne lefordítani. Az elnök bejelentése szerint az 1,45 millió amerikai katona számára kiállított 1776 dolláros (nagyjából 580 ezer forintos) csekkek már úton vannak, és karácsony előtt megérkeznek, írja a BBC. Azt mondta, hogy ezeket részben a vámtarifákból származó bevételből fogják fedezni.

Az összesen 2,57 milliárd dolláros (848 milliárd forintos) „harcos jutalmat” „nemzetünk 1776-os alapításának tiszteletére” osztják szét. Trump hozzátette, „senki sem érdemli meg jobban, mint a katonáink” – mondta.

Fotó: KOEN VAN WEEL/ANP via AFP

Emellett a 18 perces beszédében a gazdasági eredményeket is méltatta. Hangos és gyors beszédében úgy tűnt, eltökélt szándéka meggyőzni az amerikaiakat arról, hogy az Egyesült Államok jól teljesít, és a dolgok csak még jobbak lesznek.

Azt állította például, hogy az árak csökkennek, egy olyan időszakban, amikor a közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy sok amerikai elégedetlen a lakhatás, a gyermekgondozás és az egészségügyi ellátás költségeivel. „Most, a mi vezetésünk alatt, mind lefelé mennek, és gyorsan csökkennek” – mondta. „A demokrata politikusok az élelmiszerek árát az egekbe szöktették, de ezt is megoldjuk.” Míg az üzemanyag és a tojás ára valóban csökkent, sok más élelmiszer drágább lett.

A demokraták kritikusan viszonyultak a Trump beszédéhez. Chuck Schumer, a szenátus kisebbségi vezetője szerint az elnök szavai

„megmutatták, hogy egy olyan buborékban él, amely teljesen elszakadt attól a valóságtól, amelyet az amerikaiak mindennap látnak és éreznek”.

Schumer hozzátette: „Az emberek napról napra egyre jobban szorításban érzik magukat, és ma este Donald Trump győzelmi kört futott.”