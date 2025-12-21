A TEK ment a nyírlugosi orvvadászért, aki puskatussal leütött, majd rálőtt egy mezőőrre

Orvvadászaton értek egy nyírlugosi férfit és egy társát szombat reggel – írja a Telex a Szon alapján. A két, illegálisan vadászó férfi ellen két mezőőr akart intézkedni, miután járőrözés során lövéseket hallottak az erdőből. Az orvvadászok nem engedelmeskedtek a felszólításnak, előbb dulakodni kezdtek, majd az egyik mezőőrt puskatussal többször megütötték, és rá is lőttek. A lövés nem talált el senkit.

Vadászfegyver hangtompítóval és egy drótszőrű német vizsla. A kép illusztráció. Fotó: AXEL SEIDEMANN/dpa Picture-Alliance via AFP

Nem sokkal később a TEK páncélozott járművekkel vonult ki a helyi orvvadász tanyájához, ahol elfogták az egyik férfit, aki egyébként a vadásztársaság tagja is, így akár törvényesen is vadászhatott volna. A rendőrség büntetőeljárást indított, jogosulatlan vadászat, hivatalos személy elleni erőszakkal is megvádolhatják. A másik férfit még keresik.

Az egyéni vadászatnak szigorú szabályai vannak, a tervezett vadászat pontos helyét és idejét előre be kell jelenteni, a vadászat közben leadott minden lövésről és az elejtett vadról is számot kell adni a vadásztársaság beírókönyvébe, mondta a megyei vadászkamara elnöke. Mivel a nyírlugosi férfi ezeket valószínűleg nem végezte el, tevékenysége orvvadászatnak minősülhet. Ha ezt megállapítják, a férfit kizárják a vadásztársaságból, vadászati és fegyvertartási engedélyét is visszavonják.