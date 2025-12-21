Hohohó! Kezdődik a hitegetés, élesztgetik bennünk a fehér karácsony reményét!

Belenyugodtunk szépen, hogy karácsonyig ki se mászunk a ködös hidegpárna alól, nem lázadtunk, nem nyitottuk ki pörös szánkat, nem káramoltuk az eget. Elfogadtuk sorsunkat, megbékéltünk a hó hiányával.

Erre mit látunk? A meteorológusok elkezdik táplálni bennünk a csalfa, vak reményt!

Síma száddal mit kecsegtetsz, HungaroMet? Mért nevetsz felém? Időkép! Kétes kedvet mért csepegtetsz még most is belém?

Nézzék csak, hogyan kezdődik! Szombat délelőtt azt írta a HungaroMet, hogy „a legfrissebb adatok alapján már határozottabban körvonalazható az, hogy szerdán, szenteste napján délnyugat felől kiterjedt csapadékzóna érkezik.” De persze „NEM tudjuk a pontos, hiteles, konkrét választ arra a kérdésre, hogy fekete, avagy fehér-e - arra viszont igen, hogy mindenképp izgalmasnak ígérkezik az időszak”. Izgalmasnak, mi?

Három órával később már diagramokkal jöttek! Amelyek szerint „növekvő eséllyel fordulhat elő szilárd halmazállapot - leginkább a magasabban fekvő helyeken (illetve síkvidéken nyugat felé haladva) növekszik határozottabban ennek valószínűsége”.

És az Időkép? Ugyanez! Szombat délután írták: „A jelenlegi számítások alapján az már viszonylag biztosnak tűnik, hogy csapadék érkezik, és az ország nagy részét érintheti. Ennek esélye északkeletről délnyugat felé haladva fokozatosan növekszik. A halmazállapot azonban továbbra is kérdéses, mivel nagyban függ attól, milyen mértékű lehűlés következik be a magasabb légrétegekben. Jelen állás szerint északon és a Dunántúlon van nagyobb esély arra, hogy szenteste a csapadék havas esőbe, illetve havazásba váltson.”

Ők már odáig mentek, hogy százalékos esélyeket mutatnak a térképen, hol mennyire valószínű a hóesés!