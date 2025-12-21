Michaela Benthaus az első kerekesszékes az űrben

Űrturistaként a világűrben járt egy deréktól lebénult német mérnöknő szombaton, ezzel ő az első kerekesszékes űrhajós. Michaela Benthaust, aki a mindennapokban kerekesszékhez kötve él, a Blue Origin kereskedelmi űrhajózási vállalat New Sheppard űrkabinjának a fedélzetén bocsátották fel öt további űrturistával együtt Texasból.

Az űrélmény összesen 10 percig tartott, amelynek során az űrhajóegység utasai rövid időre megtapasztalhatták a súlytalanságot. „Ez volt a legmenőbb élmény! Nem csak a kilátás és a mikrogravitáció tetszett, hanem a felemelkedés is. Annyira menő volt, a felemelkedés minden szakasza” – mondta.

A Jeff Bezos tulajdonában lévő Blue Origin űrkapszulájának belső elrendezésén csak kis mértékben kellett módosítani, hogy a mozgásában korlátozott utas számára alkalmassá tegyék – számolt be a szombati űrkirándulásért felelős mérnök. Jake Mills elmondta, hogy a New Sheppard-ot eredetileg is úgy tervezték, hogy utasok minél szélesebb körének alkalmas legyen.

A német magánasztronauta utazását a SpaceX egy korábbi igazgatója, a szintén német származású Hans Koenigsmann segített megszervezni, valamint ő fedezte az űrben tett rövid utazás árát, amit nem hoztak nyilvánosságra.

Michaela Benthaus hét évvel ezelőtt egy hegyikerékpárral elszenvedett balesetben bénult le és került kerekesszékbe. (BBC, MTI)