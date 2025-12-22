„23 vagyok ti nyomorultak xd” – kommentelte Bíró Martin a körözéséről szóló poszthoz, amiben 22 évesnek nevezték

„Elfogatóparancs alapján garázdaság miatt körözik a 22 éves Bíró Martint” – számolt be vasárnap a Zsaruhírek Facebook-oldal egy 2024. őszi rendőrségi körözésről.

A 2002-ben született soproni férfi ellen kiadott körözés Forrás: police.hu

Röviddel ezután megjelent a kommentszekcióban a körözött személy – vagy legalábbis a Facebook-profilja alapján nagyon úgy tűnik, hogy tényleg ő az ember, és ha mégsem, az igen nagy meglepetés lenne – pontosítva az információt:

Az már csak hab a tortán, hogy erre válaszul megjelent egy random Bíró Martin is, ezzel a kommenttel: „Én meg már 25 vagyok, szóval nagyon el vannak tévedve.”