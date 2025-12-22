A magyar futballválogatott a FIFA világranglistájának 40. helyén zárja az évet

A magyar válogatott a múlt hónap után egy helyet javítva a 40. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, idei utolsó világranglistáján, amit továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek. A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat az argentinok, a franciák és az angolok követik.

A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata – ami novemberben lemaradt a világbajnoki pótselejtezőről – Paraguay mögött van, Tunéziát előzve a rangsorban.

Szoboszlai Dominik (b) és Varga Barnabás, a magyar válogatott játékosai, miután csapatuk 3–2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó vébéselejtezőn 2025. november 16-án. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés)

1. Spanyolország 1877,18 pont

2. Argentína 1873,33

3. Franciaország 1870

4. Anglia 1834,12

5. Brazília 1760,46

6. Portugália 1760,38

7. Hollandia 1756,27

8. Belgium 1730,71

9. Németország 1724,15

10. Horvátország 1716,88

(…)

39. Paraguay 1501,5

40. Magyarország 1496,29

41. Tunézia 1494.86