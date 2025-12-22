Biciklis zaklatót fogtak el Monoron

Többrendbeli szeméremsértés miatt nyomoznak a rendőrök a monori férfi ellen, aki zaklatta a nőket a város utcáin, illetve a vasútállomás közelében – írja a police.hu.

A rendőrség szerint a 40 éves B. Tibor többször kerékpárral közelítette meg a sértetteket, akiket megfogdosott, majd eltekert.

A kép illusztráció. Fotó: KLAUDIA RADECKA/NurPhoto via AFP

A közösségi médiában több felvétel is megjelent a zaklatásról, ami után rendőrök eljárást indítottak. Egy napon belül elfogták a férfit, aki elismerte a bűncselekményeket, és részletes beismerő vallomást tett. A rendőrség vizsgálja azt is, hogy a férfi összefüggésbe hozható-e hasonló bűncselekmények elkövetésével