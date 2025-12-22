Forrás

Borízű hang #251: Másfél milliós kardigánban az Orczy közvécében [rövid verzió]

podcast
Ünnepi, exkluzív kínai bejglirecepttel (kínaibejgli-recepttel) szerelt különszámunk, amelyben hallgatóival mély érzelmi, már-már családias viszonyban lévő műsorunk Adekvát Karácsonyi Ünnepeket és Kompetens Új Esztendőt kíván mindenkinek, aki megérdemli.

podcast orczy park borízű hang bejgli mága zoltán Aján Tamás kézilabda matolcsy ádám 444 podcast dembele nagykörúti kerékpársáv podcast influenza Szoboszlai Dominik video
Borízű hang #251 [hossz]: Másfél milliós kardigánban az Orczy közvécében

Ünnepi különszám, kínai bejglireceptmelléklettel! Korrupt sportvezetők karácsonya. Mága és a taó. A Brunello Cuccinelli szennyes titkai. Kézilabda az Antarktiszon. Életveszély a körúti biciklisávban. A magyar állam szétesése az Orczy park vécéjében.

Uj Péter, Bede Márton, Winkler Róbert
