Eltűnt a víz a csatornából Angliában, sárban vergődnek a hajók

Rendkívüli helyzetet hirdettek az angliai Shropshire megyében, miután egy helyi csatornán víznyelő alakult ki – írja a BBC. A történtek következtében több hajó egy hatalmas üregbe süllyedt, mások szakadék szélén egyensúlyoznak.

A rendőrség arra kér mindenkit, hogy kerüljék el a területet, válasszanak alternatív útvonalakat. A hírek szerint két csatornahajó süllyedt bele az üregbe, ahonnan a víz teljes egészében elfolyt. A rendőrség szerint sérültekről nem érkezett jelentés.

A hatóságok közölték, az elsődleges prioritás a hajósok, valamint a közelben tartózkodók biztonsága. A tűzoltóság árvízvédelmi kaput helyezett el, hogy megakadályozza a víz további kiáramlását a meggyengült csatornaszakaszból.

„Arra törekszünk, hogy a lehető leghamarabb helyreállítsuk a vízszintet, és támogatást nyújtsunk az érintett hajósoknak és a környéken élőknek” – közölte a mentést segítő szervezet.

külföld hajó földcsuszamlás víznyelő Shropshire csatorna átszakadás