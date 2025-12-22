Grönlandi különmegbízottat nevezett ki Trump

Donald Trump amerikai elnök vasárnap Louisiana állam kormányzóját, Jeff Landryt nevezte ki a grönlandi különmegbízottnak – írja a Reuters.

Donald Trump és Jeff Landry. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Donald Trump beiktatása óta nyíltan kijelentette az igényét a dán királyság alá tartozó szigetre, ami stratégiai szempontból fontos helyet foglal el a klímaváltozás miatt a jégtakaró alól felszabaduló Jeges-tengernél. Az amerikai elnök a hadsereg bevetésének ötletét sem utasította vissza.

„Jeff pontosan érti, mennyire alapvető fontosságú Grönland a nemzetbiztonságunk szempontjából, és elő fogja mozdítani országunk érdekeit szövetségeseink – sőt az egész világ – biztonsága, védelme és fennmaradása érdekében” – írta Trump vasárnap a Truth Socialön közzétett bejegyzésében. Landry úgy fogalmazott:

„Megtiszteltetés számomra, hogy önkéntes megbízottként dolgozhatok Grönland Egyesült Államokhoz csatolásán”.

Nuuk, Grönland fővárosa. Fotó: BIBIKOW Walter / Hemis.fr/hemis.fr

A kinevezés felháborodást váltott ki Dániában és Grönlandon is, Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter hétfőn közölte, hogy bekéreti az amerikai nagykövetet. A dán TV 2-nek úgy nyilatkozott: „Mélyen felháborít ez a különleges megbízotti kinevezés. Különösen elfogadhatatlannak tartjuk azokat a kijelentéseket, amiket a kormányzó tett.” Korábban a Reutersnek azt írta:

„Ragaszkodunk ahhoz, hogy mindenki – beleértve az Egyesült Államokat is – tiszteletben tartsa a Dán Királyság területi integritását.”

Grönland miniszterelnöke, Jens-Frederik Nielsen ismét hangsúlyozta, a sziget jövőjéről kizárólag a grönlandiak döntenek. Aaja Chemnitz, a dán parlament grönlandi képviselője szerint egy amerikai különmegbízott kinevezése önmagában nem jelent problémát. „A gond az, hogy azt a feladatot kapta, hogy átvegye Grönlandot, vagy az Egyesült Államok részévé tegye – erre viszont Grönlandon semmiféle igény nincs” – mondta a képviselő a Reutersnek.

Bár a szigetország Dániához tartozik, nagy fokú önállóságot élvez. A legtöbb grönlandi párt régóta függetlenséget akar, a márciusi választások győztesei szintén, bár ők a fokozatos átmenet hívei. Mint a választások előtti összefoglalónkban írtuk, Grönland önmagában életképtelen, a világpolitikai polarizáció és az Antarktisz olvadásával érkező világhatalmi törekvések miatt azonban fontos szerepet kaphat a jövőben.