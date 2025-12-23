„Nem véletlenül nem verte ezt nagydobra a Fidesz” –szakértők a földtörvény módosításáról

gazdaság
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

„Akárhogy is forgatjuk a dolgot, nehéz ezt másképp érteni, mint úgy, hogy akkor mostantól ráeresztették a spekulánsokat a földekre, még ha eddig is azt lehetett mondani, hogy a legtöbb termőföldvásárlás spekulációs célzattal történt”

– egy alföldi falugazdász mondta ezt kérdésünkre, hogy jól értelmeztük-e szombati cikkünkben a földtörvény december 24-től hatályos módosítását. Azt, ami szerdától lehetővé teszi, hogy saját célra történő termőföldvásárlásnak számítson az, ha valaki a frissen megvett földet nyomban haszonbérbe adja.

A földtörvénynek és a Fidesz agrárpolitikájának eddig sarokköve volt, hogy a termőföldet meg kell védeni a pénzügyi spekulációtól, ezért csak az lehet földtulajdonos, aki azt meg is műveli. Haszonbérbe pedig csak olyan földeket adhattak a tulajdonosaik, amelyek már a földtörvény 2013-as elfogadása előtt birtokukban voltak. A most villámgyorsan elfogadott és hatályba léptetett módosítás ezt írta felül – állítják a lapunk által megkérdezett névvel vagy név nélkül nyilatkozó agrárszakemberek.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
gazdaság mosz koncz máté fidesz Papp Zsolt György termőföldvásárlás agrárvállalkozás magosz font sándor spekuláció földtörvény raskó györgy Cseh Tibor András
Kapcsolódó cikkek

Váratlan törvénymódosítással karácsonyra megnyitják a termőföldpiacot a pénzügyi befektetők előtt

A változtatást a Fidesz-frakció kezdeményezte. Eddig csak azok vásárolhattak termőföldet, akik vállalták, hogy meg is művelik. Ez volt a Fidesz legfőbb alapelve, hogy ne legyen a föld spekulációs eszköz.

Uj Péter, Haász János
mezőgazdaság

452 millióért vett termőföldet Várkonyi Andrea

Mészáros Lőrinc felesége most már fix jövedelemhez jut férjétől is, mert az ország leggazdagabb embere bérli ezeket a földeket.

Keller-Alánt Ákos
belföld

Újabb földeket vásárolt a Mészáros család Csongrád megyében, ezúttal 447 millió forintért

Júliusban Várkonyi Andrea, most pedig Mészáros Andrea vásárolt földeket, a kettő együtt már megközelíti a 600 hektárt.

Benics Márk
POLITIKA