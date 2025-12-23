Kovács Zoltán feleségének bevétel nélküli cége felvásárolt egy milliárdos bevételű takarítócéget

Egy családi háznak tűnő épületbe jegyezték be a Násfa-Hunyor Kft.-t, Szikora Linda, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár feleségének cégét, amely az elmúlt öt évben egyetlen fillér árbevételt sem termelt, mégis sikerült bekebeleznie a milliárdos bevételű, több mint 700 főt foglalkoztató Profi-Komfort Kft.-t, számolt be a hvg360.

Szikora tavaly szeptemberben szerzett 33 százalékos tulajdonrészt a Profi-Komfort Kft.-ben, amikor egy 6,6 millió forintos készpénzes törzsbetéttel taggá vált. Idén júliusban azonban Szikora egyszemélyes cége, a Násfa-Hunyor Kft. megvásárolta a két korábbi tulajdonostárs, Böcskei Gábor és Kántor Tibor üzletrészét, így Szikora nem csak egyetlen tulajdonos, de ügyvezető is lett a a Profi-Komfort Kft.-nél.

Kovács Zoltán. Fotó: botost/444.hu

Nem sokkal ezután, ősszel gyorsított eljárásban el is nyert egy közbeszerzést. A Semmelweis Egyetem dinamikus beszerzési rendszerben, több részre bontva írt ki eljárást különböző klinikai telephelyek takarítására. A XII. kerület és Budakeszi határán fekvő Orvosi Rehabilitációs Tömb Rehabilitációs Klinikájára (korábbi nevén Orvosi Rehabilitációs Intézet, ORI) vonatkozó részt a Profi-Komfort Kft. nyerte el évi nettó 282 millió forintos árral.

A hvg.hu szerint nem világos, hogy a Násfa-Hunyor Kft. hogyan tudta megszerezni az évek óta nyereséges céget, ugyanis a Násfa-Hunyor alvócégnek tűnik: az elmúlt öt évben bevétel nélkül, évente 300 ezer forint körüli mínuszt mutatott, befektetett eszközei nincsenek, a kötelezettségek pedig végig meghaladták a saját tőkét.