Mobilalkalmazással segít a legközelebbi óvóhely megtalálásában a lengyel kormány

A lengyel belügyminisztérium elindított egy mobilalkalmazást, ami háború vagy más vészhelyzet esetén segít a felhasználóknak megtalálni a legközelebbi óvóhelyet. A „Hol lehet elrejtőzni” nevű app térképen jeleníti meg a környéken kijelölt óvóhelyeket, és a leggyorsabb útvonalat is meg tudja mutatni az elérésükhöz.

Ugyanakkor arról a Notes from Poland szerzője megjegyezte, hogy az appból nem derült ki, hogy egy-egy óvóhely mikor és milyen feltételekkel érhető el, ahogy nem közölték azt sem, milyen típusú óvóhelyről van szó, illetve mekkora a befogadóképességük. A felsorolt helyszínek közül sok magáncím volt, és jellemzően föld alatti parkolóknak tűntek, például lakóházak alatt.

Óvóhely a harkivi kórház alatt Fotó: VIACHESLAV MADIIEVSKYI/NurPhoto via AFP

Egy évvel ezelőtt új törvényt vezettek be a polgári védelemről, ami kötelező képzést ír elő a tisztviselők számára, valamint új szabályokat határoz meg a védelmi infrastruktúra (például az óvóhelyek) kezelésére.

Miután Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát, Lengyelországban egyre nagyobb figyelem irányult az óvóhelyek hiányára. A belügyminisztérium 2022 júniusában közölte, hogy az országban körülbelül csak 1,3 millió embernek tudnak óvóhelyet biztosítani, ami a lakosság valamivel több mint 3 százaléka. Kősőbb egy kormányzíti jelentés ezt annyiban finomította, hogy nyilvánosan elérhető „rejtőzködési helyeken” és „ideiglenes menedékhelyeken”, például metróállomásokon és alagutakban Lengyelország közel 50 millió embert tud elszállásolni.

Akkoriban a tűzoltóság is elindított egy saját weboldalt és alkalmazást, ami segíte teszi a legközelebbi óvóhely megtalálásában. Az ott szereplő helyszínek láthatóan megegyeznek az új alkalmazásban feltüntetettekkel, ugyanakkor több információt – például az óvóhelyek befogadóképességét – is tartalmaznak.

Marcin Kierwiński belügyminiszter a hónap elején elmondta, hogy 2025-ben önmagában 5 milliárd zlotyt (1,19 milliárd eurót) fordítanak lakosságvédelemre és polgári védelemre. Az óvóhelyek újabb felmérése is folyamatban van annak érdekében, hogy feltérképezzék, hol van szükség beruházásokra. „Ezután jön majd a kemény munka, hogy ezeket a helyeket olyan állapotba hozzuk, amiben a teljes lengyel lakosság biztonságban érezheti magát” – mondta Kierwiński. (Notes from Poland)