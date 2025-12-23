RTL: Évek óta rendszeresen verik a fogyatékosságal élőket egy veszprémi szociális otthonban

Évek óta rendszeresen verik és megalázzák a gondozottakat a veszprémi szociális intézményben, állította több korábbi és jelenleg is ott dolgozó az RTL Híradónak.

A Bakony Integrált Szociális Intézményben fogyatékossággal élő gyerekek és fiatalok laknak. A Híradó úgy tudja, hogy az otthon nevelői ellen másfél éve érkezett először feljelentés. A rendőrök azóta nyomoznak. Úgy tudják, több embert is kihallgattak, és egy nevelőnek meg is szűnt a munkaviszonya, de többen azt állították a Híradóknak, hogy a helyzet nem változott.

A riportban bemutatnak egy fotót, amelyen egy súlyos fogyatékossággal élő, lány ül kerekesszékben: szája veréstől felrepedve, két szeme feldagadva, belilulva. Az ő bántalmazása miatt érkezett az első feljelentés a rendőrségre. A feljelentés után az egyik nevelőnek megszűnt a munkaviszonya, de további bántalmazásokról értesítették a térség DK-s képviselőjét, Hrabovszki Lászlót.

Hrabovszki a Híradónak azt mondta, hogy azokat a gyerekeket, akiket büntetni akarják, a sarokba állítják egy napra étel- és italmegvonással. Erről egy képet is mutatott.

Egy volt dolgozó azt állította az RTL-nek, hogy szemtanúja volt annak, amikor ezeket a bennlakókat pofozták, lökdösték, nyakon vágták, a verbális bántalmazás pedig napi szintű volt. Azt is mondta, hogy a dolgozók többsége az intézményben jól végzi a munkáját, de ők meg vannak fenyegetve, a bántalmazók a hangosabbak.

A Híradó több volt és jelenlegi dolgozóval is beszélt, akik azt állították, hogy amikor a bántalmazókat számon kérték, azt mondták, „csak így lehet rendet tartani”.

Az RTL kereste az intézmény fenntartóját a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, de nem reagáltak. A rendőrség csak annyit közölt, hogy az eljárás folyamatban van.