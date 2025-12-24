Online dezinformáció és gyűlöletbeszéd ellen küzdő európai szervezetek vezetőit tiltotta ki az USA

Az amerikai külügyminisztérium szankciókat vezetett be egy korábbi magas rangú európai uniós tisztviselővel és dezinformáció ellen küzdő szervezetek alkalmazottaival szemben. Az ok az állítólagos európai cenzúra az online platformok ellen. A Trump-adminisztráció lényegében a digitális platformokra vonatkozó európai szabályozásokkal szemben folytat küzdelmet, amelyek hatással vannak szélsőjobboldali politikusokra, Trumpra és Elon Muskra is.

Egy nyilatkozatban, amit a CNN idéz, Marco Rubio amerikai külügyminiszter azzal vádolta az öt szankciók hatálya alá tartozó személyt, hogy „szervezett erőfeszítésekkel arra kényszerítik az amerikai platformokat, hogy cenzúrázzák, demonetizálják és elnyomják azokat az amerikai nézeteket, amelyekkel szemben állnak”. Rubio közleménye szerint az öt szankcionált személy esetében „megállapították, hogy belépésük, jelenlétük vagy tevékenységük az Egyesült Államokban potenciálisan súlyos, kedvezőtlen külpolitikai következményekkel jár az Egyesült Államokra nézve”.

„Ezek a radikális aktivisták és a fegyverként használt nem kormányzati szervezetek előrehaladott cenzúra-fellépéseket folytatnak külföldi államok részéről – minden esetben az amerikai anyanyelvűeket és az amerikai vállalatokat célozva” – mondta.

Marco Rubio, amerikai külügyminiszter Fotó: CELAL GUNES/Anadolu via AFP

A Trump-adminisztráció vezető tisztviselői elítélték az európai nemzeteket az állítólagos cenzúra miatt, és a Külügyminisztérium legfrissebb emberi jogi jelentése „jelentős emberi jogi problémákat” azonosított olyan szövetségeseknél, mint az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország a „véleménynyilvánítás szabadságának súlyos korlátozása” miatt.

A szankcionáltak között van Thierry Breton, a Digitális Szolgáltatási Törvény (DSA) kidolgozásában részt vevő volt európai biztos. Ez a törvény egy átfogó uniós jogszabály, amely előírja a nagy technológiai platformok számára, hogy érdemi lépéseket tegyenek az illegális és káros tartalmak csökkentése érdekében. Breton egy közösségi médiás bejegyzésben azt üzente: „Amerikai barátainknak: »A cenzúra nem ott van, ahol gondoljátok«”.

A Külügyminisztérium célba vette Imran Ahmedet, a Digitális Gyűlölet Elleni Központ vezérigazgatóját is. A szervezet azt állítja, hogy „innovatív kutatások, nyilvános kampányok és politikai érdekképviselet révén azon dolgozik, hogy megállítsa az online gyűlölet és a dezinformáció terjedését”.

Clare Melfordot, a Global Disinformation Index vezérigazgatóját is szankcionálták. A szervezet azon dolgozik, hogy megerősítse „az internetet biztonságosabbá tevő rendszereket a kormányokkal, az iparral és a civil társadalommal együttműködve”.

A német HateAid szervezet vezetőit, Josephine Ballont és Anna-Lena von Hodenberget is szankcionálták. A szervezet célja az interneten terjedő „gyűlölet, erőszak és szisztematikus dezinformáció” elleni küzdelem. Közleményben a két politikus azt mondta, hogy „nem lepődtek meg” a szankciókon.