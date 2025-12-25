Ez ám a karácsonyi ajándék: átszámítva 600 milliárd forintot nyert a lottón egy amerikai játékos

A karácsony esti sorsoláson egy játékos megnyerte az 1,817 milliárd dolláros, átszámítva körülbelül 600 milliárd forintos főnyereményt az amerikai Powerball lottón – írja az AP hírügynökség.

Fotó: BRANDON BELL/Getty Images via AFP

A főnyeremény megnyerésének esélye 292,2 millió az egyhez. A győztes számok a 04, 25, 31, 52 és 59, a Powerball szám pedig 19 volt.

A társaság szerint 47 húzáson keresztül gyűlt az összeg, ráadásul a végső szelvényeladások a vártnál is magasabbra tornászták fel a jackpotot, így ez lett az Egyesült Államok történetének második legnagyobb lottónyereménye.

Az Arkansas államban vásárolt szelvény tulajdonosa dönthet, hogy egyszerre 834,9 millió dollárt kap, vagy a teljes összeget mintegy 30 év alatt, részletekben veszi fel. A szervezők szerint karácsony napján eddig négyszer nyerték meg a fődíjat, legutóbb 2013-ban.