Franciaország, Németország és más országok felszólították Izraelt, hogy hagyjon fel a telepek bővítésével Ciszjordániában

Tizennégy ország szerda este közös közleményben ítélte el, hogy Izrael jogi státuszt adott tizenkilenc ciszjordániai zsidó telepnek, és felszólították a zsidó államot: vonja vissza ezt a döntést és hagyjon fel a telepek bővítésével.

„Mi, Belgium, Dánia, az Egyesült Királyság, Franciaország, Írország, Izland, Hollandia, Japán, Kanada, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország és Spanyolország képviselői elítéljük, hogy az izraeli kormány biztonsági kabinetje jóváhagyta 19 új zsidó telep létesítését a megszállva tartott Ciszjordániában”

– olvasható a francia külügyminisztérium által közzétett dokumentumban. Az izraeli hatóságok vasárnap jelentették be, hogy jóváhagyták 19 ciszjordániai telep létesítését. A javaslatot a szélsőjobboldali pénzügyminiszter, Bezalel Szmotrics – maga is telepes – terjesztette elő Israel Katz védelmi miniszterrel közösen. Szmotrics azt mondta, a döntés célja egy palesztin állam létrejöttének megakadályozása.

Közleményükben az országok emlékeztetnek, hogy ez az egyoldalú lépés „a nemzetközi jog megsértése”, és meghiúsíthatja a gázai béketerv megvalósítását. „Felszólítjuk Izraelt, vonja vissza a döntését, és az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2334. határozatának megfelelően hagyjon fel a telepek bővítésével” – írták, hozzátéve, hogy kiállnak a palesztinok önrendelkezési joga mellett. A közleményt aláíró országok emlékeztettek továbbá, hogy töretlenül támogatják a kétállami megoldáson alapuló, átfogó, igazságos és tartós békét, aminek keretében két demokratikus állam, Izrael és Palesztina él egymás mellett békében és biztonságban, biztonságos és elismert határokon belül.

Izraeli telep Ciszjordániában. Fotó: MOSAB SHAWER/Middle East Images via AFP

A megszállt Ciszjordániában lévő izraeli telepeket a nemzetközi jog illegálisnak tekinti. Ezen a területen is a gázai háború 2023 októberi kezdete óta jelentősen megnőtt az erőszak, ami tovább erősíti azokat az aggodalmakat, hogy a telepbővítés megszilárdíthatja az izraeli megszállást, és alááshatja a kétállami megoldást.

A jelenlegi izraeli kormány 2022-es hivatalba lépése óta jelentősen növelte az új telepek jóváhagyását, és megkezdte az engedély nélküli előőrsök legalizálását, azokat meglévő telepek „negyedeiként” elismerve. Az izraeli, telepbővítést ellenző Peace Now szervezet szerint mintegy 700 ezer telepes él körülbelül 160 telepen Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben, ezeket a területeket a palesztinok egy jövőbeli független állam számára követelnek (via MTI).