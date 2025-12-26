Az amerikaiak légicsapást mértek az Iszlám Állam nigériai csoportjára

Donald Trump bejelentette, hogy az amerikai hadsereg „erős és halálos” légicsapást mért az Iszlám Állam fegyveres csoportjára Nigéria észak-nyugati részében. Az amerikai elnök „terrorista söpredéknek” nevezte az Iszlám Államot, és azzal vádolta a csoportot, hogy „elsősorban ártatlan keresztényeket vesz célba, és gyilkol meg kegyetlenül”.

Az amerikai hadsereg afrikai parancsnoksága később arról számolt be, hogy a csütörtöki támadást Nigériával együttműködve, Sokoto államban hajtották végre. Yusuf Maitama Tuggar nigériai külügyminiszter azt mondta, hogy a támadás egy közös művelet volt, ami terroristákat célzott meg, és „semmi köze sem volt egy adott valláshoz”. Tuggar nem zárta ki a további csapásokat. Azt mondta, a két ország vezetése dönt az esetleges újabb akciókról.

Miután Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter megköszönte a nigériai kormány együttműködését, minisztériuma közzétett egy rövid videót, amin egy rakéta katonai hajóról történő indítása látható.

Trump novemberben megparancsolta az amerikai katonáknak, hogy készüljenek fel a nigériai iszlamista fegyveres csoportok elleni akciókra. Az elnök korábban „különös aggodalomra okot adó országnak” nyilvánította Nigériát a keresztény lakosságát fenyegető „egzisztenciális fenyegetés” miatt. Azt mondta, hogy „ezreket” öltek meg, bizonyítékokat azonban nem szolgáltatott.

Fotó: DOUG MILLS/AFP

A politikai erőszakot világszinten elemző Acled csoport szerint a dzsihadista csoportok (Boko Haram, Iszlám Állam Nyugat-afrikai Tartománya) több mint egy évtized alatt több ezer embert öltek meg Nigéria északkeleti részén. Az áldozatok többsége azonban muszlim volt. Emberi jogi csoportok szerint nincs bizonyíték arra, hogy a terrorista csoportok a keresztényeket aránytalanul nagy mértékben célozták volna. (via BBC)