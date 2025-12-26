David Pressman szerint a magyar politikusok nagyon ravasznak hiszik magukat, de a körülmények miatt nem nagy teljesítmény az országban ravasznak lenni

David Pressman volt amerikai nagykövet a Chicago Council on Global Affairs agytröszt pódiumbeszélgetésén beszélt magyarországi tapasztalatairól.

A Népszava cikke szerint Pressman azt mondta, a magyarországi helyzet megértéséhez kulcsfontosságú Orbán Viktor pályájának ismerete. Szerinte Orbán 1989-ben egy idegen hatalom hazaküldésével szerzett magának legitimációt, majd ugyanezt a receptet alkalmazta, amikor Ursula von der Leyent, Soros Györgyöt vagy a háborúpártinak nevezett brüsszeli döntéshozókat nevezte meg külső fenyegetésként. Szerinte ez a gondolat a trianoni békediktátum okozta nemzeti sérelem és a nagyság nosztalgikus emléke miatt termékeny talajra hullott a magyar választóknál.

Pressman arról beszélt, hogy sokszor azt vette észre, hogy a magyar politikusok nagyon ravasznak tartják magukat. Szerinte azonban elég könnyű ravasznak lenni egy olyan országban, aminek a népe nyelvi elszigeteltségben él, a kormányzó párt pedig a magyar nyelvű média 85 százalékát birtokolja. Azt is mondta, hogy Magyarországon a független média már az emberek fejében sem létezik. Csak kormánypárti és ellenzéki médiát tartanak számon, ez a bipolaritás pedig kiterjed a médián kívül más intézményekre is.

David Pressman Fotó: Kristóf Balázs/444

Pressman beszélt a magyarországi egyetemek modellváltásáról is. Szerinte a Trump-adminisztráció ehhez a hatalomátvételhez kísértetiesen hasonló érvekkel, a pénzügyi stabilitás és a kutatási források biztosításával kényszeríti a New York-i Columbia vagy a Rhode Island-i Brown Egyetem vezetését a függetlensége feladására.

Pressman azt is elmondta, hogy kiemelkedő politikusnak tartja Orbán Viktort, mert egy relatíve kis ország vezetőjeként sikerült elhitetnie, hogy egy nemzetközi konzervatív mozgalmat vezet.

A volt amerikai nagykövet januárban távozott Magyarországról. Az azóta eltelt időszakban többször is nyilatkozott magyar ügyekről. Májusban arról beszélt, hogy Tiborcz István jó úton halad afelé, hogy az ország leggazdagabb embere legyen. Júliusban pedig azt írta, hogy a demokráciáért harcoló amerikaiaknak a Budapest Pride-ról kellene példát venniük.