Keressük a legkínosabb karácsonyi ajándékokat!

Neked is negyedszerre veszik meg karácsonyra a nagyszüleid Thomas Manntól a Varázshegyet? Vagy a céges húzáson a crushod téged húzott, és tusfürdővel a kezedben kellett ráébredned, hogy a vonzódás sajnos nem kölcsönös? Vagy pont az a srác a buliból – akinek a nevére sem emlékszel – vett meglepetésjegyet egy közös római útra, és most bejglit zabálva vacillálsz, hogy megéri-e ez neked? Hétről hétre elmondtad a csajodnak, hogy gyűlölöd Gáspár Lacit, és most a Mikulást énekelve pörög körülötted két koncertjeggyel Gáspár Laci legközelebbi fellépésére?

Ki ne került volna már abba helyzetbe, hogy olyan ember nevét húzta ki a munkahelyén/osztályában/családjában/a partnere baráti társaságában, akiről a világon semmit nem tud – és ez jobb is így.

Míg két éve a legdurvább újévi másnapokat gyűjöttük össze, idén olvasóink legrosszabb, legkínosabb, legabszurdabb karácsonyi ajándékaira fáj a fogunk – de ha van egy jó giccses, nyálas, házasságban végződő sztorid, azt sem utasítjuk vissza!