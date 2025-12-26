Százéves látszerészről szóló film jön a Jeti Moziba

December 28-án este egy megható, szép filmmel jelentkezik a Jeti Mozi, ahol bemutatjuk Száraz Eszter 2019-es, Emmi néni csodálatos élete című dokumentumfilmjét.

Nemeskéri Emma 2016. december 6-án ünnepelte 100. születésnapját. 1916-ban, az első világháború alatt született (abban az évben, amikor Einstein előadta az általános relativitáselméletet, és megjelent Karinthy Tanár úr kéremje!), végigélte a 20. század történelmét, Trianont, ’56-ot és ’89-et, kortársa volt Freudnak, Bartóknak és Lady Gagának.

A budapesti belvárosban csak „Emmi néniként” ismert látszerész 1937-ben kezdett dolgozni Libál Lajos optikájában, ahonnan 99 évesen vonult nyugdíjba. Gyerekként a Gyermekvédő Liga révén Belgiumba, majd Svájcba került, hazatérése után újra kellett tanulnia a magyar nyelvet és az itthoni életet. A második világháborúban bombatalálat érte – ahogy ő mondja, ez „életre ítélte”. Történetein keresztül betekintünk a látszerészet világába is, azokba az időkbe, amikor a műszemet úgy vitték, mint a cukrot.

A film egyszerre portré és kordokumentum. Krónika a XX. századról egy derűs, mindig mosolygó 101 éves hölgy történetén keresztül bájjal, humorral, a hús-vér emberek valódiságával és a régvoltak hétköznapi drámáival. Kapocs a szüleinkhez, nagyszüleinkhez, dédszüleinkhez egy varázslatos hölgy történetén keresztül. Derű, humor, báj, a hétköznapok drámái: és a felismerés, hogy az élet - bármikor éljünk is, és bármennyi évesek is legyünk - addig élhető igazán, amíg mi magunk is úgy érezzük, hogy van értelme a létezésünknek.

Az Emmi néni csodálatos élete a 2020-as Magyar Mozgókép Szemle shortlistjére került, több fesztiválon szerepelt Magyarországon, a Hét Domb Fesztiválon a zsűri fődíját hozta el.

A filmet vasárnap este mutatjuk be a Jeti Moziban és a 444 Youtube-csatornáján, ahol angol felirat is állítható.

A rendezőről

Száraz Eszter a Színművészeti Egyetem dramaturg szakán diplomázott (2008), számos műfajban készített televízióműsorokat, írt forgatókönyvet ifjúsági sorozathoz, kulturális műsorok főszerkesztője, portré- és dokumentumfilmek rendező-forgatókönyvírója. Pályája első éveiben is rengeteget forgatott terepen, sorsokat látott igazán közelről, több társadalmi osztály életére rálátott, privát életterekben járhatott az ország különböző pontjain. Mások élete projekt címen több mint tíz éve dolgozik egy fotósorozaton is.

Egyik nagy szerelme Róma, az olasz iránti rajongása 1996. május 22-én kezdődött: 12 évesen, a Juventus-Ajax Bajnokok Ligája döntő alatt határozta el, hogy megtanul olaszul. Olasz-magyar kéttannyelvű gimnáziumban érettségizett, az egyetemi évek alatt szinkrondramaturgként olasz filmeket fordított magyarra.

Filmes és televíziós munkái mellett kulturális estek szerkesztője, moderátora, Mások élete címmel saját beszélgetős estet vezet, a műfordításról ismeretterjesztő-szórakoztató módon szóló Bábel sorozat ötlet- és házigazdája Patat Bence műfordítóval az ISON-ban. Sokfélét csinál, nyitott a világra, ezért nehéz is definiálni a szakmai profilját. Ha mégis, akkor a szerkesztő/dramatug-rendező fedi leginkább a valóságot. Legutóbbi filmje a Várdai - non solo cello (2024) Várdai István világklasszis csellóművész portréján keresztül arra is keresi a választ, hogy vajon áldás-e a tehetség vagy inkább megnehezíti az életet. Eszter a MADOKE tagja.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) karöltve, hogy megjelenési felületet biztosítsunk olyan magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a fiókban végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.